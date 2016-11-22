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Eski uçaklar pervanelerini vurmadan nasıl ateş ediyordu? [Video]

1. Dünya savaşında kullanılan önden pervaneli uçakları görünce eminim hepimizin aklına aynı soru takılmıştır; bu uçaktan ateş edilirken mermiler nasıl pervaneye isabet etmiyor? Yavaş çekim videolarıyla ün salan The Slow Mo Guys, yavaş çekimde bu uçakların çalışma prensibini detaylı olarak gösteriyor.

Söz konusu uçaklarda ön taraftaki pervaneyle aynı hizada üst kısımda makineli tüfek yer alıyor. Silah tam bu noktaya yerleştiriliyor çünkü bu sayede pilot daha iyi bir şekilde hedef alabiliyor ve it dalaşında bu durum büyük avantaj sağlıyor. Uçakta kullanılan senkronizasyon dişlisi sayesinde makineli tüfek ve pervane senkronize şekilde çalışıyor. Pervane silahın önünde değilken ateş ediliyor ve öne geldiğinde atış durduruluyor. Böylece pervaneye hiçbir zaman zarar verilmiyor. Dişli serbest bırakıldığındaysa videoda görüldüğü üzere pervane parçalanıyor. Bu ilginç teknolojiye yakından bakmanızı sağlayacak videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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YORUMLAR
  • SawaN

    Artik huzur icinde olebilirim.

  • Nadsiro Maltriax

    Çok riskli bence

  • Mustafa Ilik

    zaten pervaneyi vurup düşenler oluyomuş 😀

  • Yıllardır merak ediyordum 😀

  • Allegro Moderato

    silahı neden pervaneden yüksekte yapmamışlar acep

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