Prisma sosyal medya platformuna dönüşüyor

2016 yılının en fazla beğenilen uygulamaları arasında yer alan Prisma gelişmeyi sürdürüyor. Fotoğrafları bir sanat eserine dönüştüren uygulama şimdi sosyal medya platformuna dönüşümün ilk adımını atıyor.

Prisma yaz aylarında hayatımıza girdi ve kısa sürede popülerleşmeyi başardı. Başlangıçta sadece fotoğrafları tablolara dönüştüren uygulama daha sonra videolarda ve canlı yayınlarda da kullanılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde de Google Play Store ve AppStore tarafından yılın uygulaması seçildi.

Her geçen gün gelişen Prisma’yı artık bir uygulama değil, sosyal mecra olarak anmaya başlayacağız. Yapılan son güncelleme ile birlikte uygulamaya profil ve haber akışı bölümleri eklendi. Bundan sonra Prisma’yı sadece fotoğraf ve videoları dönüştürmek için değil, onları paylaşmak için de kullanabileceğiz. Tıpkı Twitter ve Instagram’da olduğu gibi diğer profilleri takip etmek de mümkün olacak. Diğer sosyal platformlara ek olarak yakınımızda konumlanan ve yeni fotoğraf ekleyen insanları da görebileceğiz.

Tüm bu özellikleri barındıran yeni güncelleme iOS ve Android için kullanıma sunuldu. Prisma’yı bir sosyal mecra olarak kullanmak isteyenlerin yapması gereken tek şey uygulamalarını güncellemek olacak.