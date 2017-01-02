Uzaktan kumandalı “500 gramdan hafif” devasa uçak [Uçuş videosu]

Almanya merkezli model şirketi Airstage’in son projesi kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.



İlk bakışta oyuncak olarak gözüken lakin ileriki süreçte koleksiyonluk parça niteliğini taşıyan model araçlar geçmişten günümüze ilgi gören parçalar arasında yer alır. Mercedes-Benz ve BMW olmak üzere birçok tanıtım organizasyonuna özel devasa model araçlar üreten Almanya merkezli bir marka olan Airstage, bu sefer uzaktan kontrol edilebilir devasa model uçağıyla karşımızda.

Kontrol sistemi içerisinde bulunan ve toplam kanat uzunluğu yaklaşık 4,8 metre olan Airbus A-320 modeliyle yine bir organizasyonla kullanıcıların karşısına çıkan Airstage, yine takdir edilecek bir gösteriye imza attı. Toplam ağırlığı 500 gramın altında olan Airbus A-320’nin dahilindeyse helyum gazı bulunuyor. İlgili videoya haberin görselinden, Airstage’in diğer organizasyonlara özel olarak geliştirdiği tasarımlarınaysa resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.