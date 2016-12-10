Asus ZenFone 3 incelemesi

Asus ZenFone ailesinin en yeni üyesi ZenFone 3, Zen tasarımının şıklığını bir seviye yukarı çıkarıyor. Cihaz, yüksek performansı, güçlü pili ve iddialı kamera yetenekleriyle segmentinde favori olmaya aday.



Asus, ZenFone serisiyle Android pazarına sıkı bir giriş yapmış ve kısa sürede kullanıcıların beğenisini kazanmayı başarmıştı. Şimdi o büyük girişin meyvelerini toplamaya devam eden firma, ZenFone ailesini de genişletiyor. Yüksek performansı “olabildiğince” bütçe dostu fiyatla kullanıcılarla buluşturan ZenFone 3 de ailenin en yenisi. Hem siyah hem de beyaz versiyonunu deneme fırsatı bulduğumuz ZenFone 3’ün testini beyaz modelle yaptık.

Açılışı tasarımla yapmak gerekirse, seriye ismini de veren Asus’un ikonikleşmiş Zen tasarımı önceki modeller kadar göz önünde olmasa da ZenFone 3’te de yerini alıyor. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim, ZenFone 3 bir iki küçük detay dışında gerçekten çok şık bir cihaz. Beyaz modelde tercih edilen altın renkli kenarlar telefona premium bir görünüm katıyor. Cihazın önünde ve arkasında cam malzeme tercihi de yine premium algısını güçlendiren bir detay olmuş. Telefonun arkasını çevirdiğimizde ise gözümüze ilk çarpan şey bizi rahatsız eden kamera tasarımı oldu. Asus’un kare hatlara sahip kamerası haddinden çıkıntılı ve göze hoş görünmüyor. Hatta, beyaz modelin yaptığı göz yanılmasıyla kamera olduğundan da çıkıntılı duruyor. Kameranın hemen altında dikdörtgen parmak izi okuyucu da gereksiz derecede uzun. Neden böyle bir tercih yapıldığını anlamak açıkçası biraz güç. Asus’un ikonik dairesel Zen tasarımı ise belli belirsiz görünüyor. Cihaz parmak izi tutuyor ancak bunu gizleme konusunda beyaz olan modelin çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım değerlendirmemizi noktalamadan önce ZenFone 3’ün USB Type-C ile geldiğini de ekleyelim. Genel olarak baktığımızda şık bir tasarıma sahip olan cihaz, detaylarındaki küçük kusurlardan kaçamıyor.