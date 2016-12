LG V20 incelemesi

LG çift ekranlı V10’u çıkardığında hem özellikleri hem de tasarımıyla beğeni toplamıştı. Şimdilerde V20 ile V10’un eksiklerini kapatan firma, aradığınız-aramadığınız tüm özellikleri tek bir gövdede topluyor.



LG V10’u incelediğimizde şık bir cihazdan ziyade oldukça karizmatik bir cihaz olduğundan bahsetmiştik. Çift ekranıyla farklı özellikler sunduğunu ancak bunun çok da elzem olmadığını vurgulamış, ikinci ekranın ilgi çekici bir detay olarak kaldığını belirtmiştik. LG V20’de ise işler bir hayli değişmiş. On parmağında on hatta on bir marifet olan V10’un özelliklerini geliştirip daha şık bir tasarımla buluşturan V20, V serisine seviye atlatan bir cihaz olarak öne çıkıyor. İlk etapta tasarıma baktığımızda yakın zamanda çıkan G5’e kıyasla karşımızda çok daha etkileyici bir cihaz duruyor. LG V10’un tasarım çizgisinden eser kalmamış; cihaz G5’in tasarım çizgisine girmiş ve bu tasarımı da geliştirmeyi ihmal etmemiş. Metal bir gövdeyle gelen V20’de LG’nin belirttiğine göre uçaklarda ve dağ bisikletlerinde bulunan AL6013 metal malzeme kullanılıyor. Titan rengini incelediğimiz telefonun arkasında kenarlara doğru hafif kavisler tercih edilmiş. Pürüzsüz metal kasa güzel bir his bıraksa da bir parça kaydığını belirtmekte fayda var.



LG telefonların arka tarafında tercih ettiği ses açma kapama tuşunu G5 ile yeniden yan tarafta konumlandırmıştı. V20’de de aynı tercihi koruyor. İkonikleşmiş tasarım detayını amiral gemisi modellerde artık göremeyeceğiz gibi. Aynı şekilde G5’te çift arka kamerayla gelen LG, V20’de de çift kamerayı tercih etmiş. Ancak görüntü olarak G5’e kıyasla V20’nin arka kamera çıkıntısı çok daha şık diyebiliriz. Ön tarafta ise 5,7 inç ekran bulunan cihazın ekranının hemen üstünde 2,1 inçlik ikinci ekran yer alıyor. Bu ikinci ekranın boyutu V10’dakiyle aynı. Yani ekranın üstünde ön kameranın olduğu kısımda ölü alan bulunuyor. Özellikle ışıkta ekranın üstündeki ölü alandan ikinci ekrana geçiş bir hayli göze batıyor. Çok şık bir detay olduğunu ne yazık ki söyleyemeyeceğiz. Cihaz tabii ki değiştirilebilir pille geliyor. Bunun için de cihazın sağ alt tarafında küçük bir tuş bulunuyor. Gövdeye gömülü bu tuş çıkıntı oluşturmuyor ve tasarım bütünlüğünü koruyor. Tuşa bastığınızda arka kapak kasetçalar misali açılıyor ve pili değiştirmeye olanak tanıyor. Böylelikle hem ince ve zarif tasarım, hem değiştirilebilir pil, hem de metal gövde bir araya geliyor. Açıkçası genele baktığımızda LG V20, firmanın bugüne kadar çıkardığı cihazlar arasındaki belki de en şık model diyebiliriz.