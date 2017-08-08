648 bin kilometreyi geride bırakan Mercedes-AMG E55, 469 beygirlik gücünden ne kadarını kaybeder?

14 yıllık bir kullanım ardından 648 bin kilometreyi geride bırakan E55, performans testinde motorundan geriye neler kaldığını gözler önüne serdi.

Bir otomobil sahibi olmaya karar verdiğimizde ve bu kararımız eğer ikinci el bir otomobil üzerinde yoğunlaşacaksa kriter çubuğumuzda belli başlı seçenekler belirir. Bu kriterler arasında kendisine ön sıralarda yer bulan “kilometre seviyesi” kullanım şekliyle de doğru orantılı olmakla birlikte, bizlere motorun performansı ve ömrüyle ilgili ilk ipuçlarını verebilir. Her üretici için farklı bir imajın var olduğu “motor ömrü” kriterinde Mercedes’in üst sıralarda yer aldığını kullanıcı bazlı alınan tepkilerde de görmek mümkün. Haberimize konu olan 2003 model E55 AMG de, böylesine bir algının neden var olduğunun en büyük kanıtlarından sadece bir tanesi.



Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla otomobil meraklılarının ilgisini çekmeyi başaran Alex Palmeri’nin gerçekleştirdiği performans testinde makinelere bağlanan bu E55 AMG, sıfır kilometre olarak fabrikadan 469 beygir güç ve 700 Nm tork değerleriyle çıkıyor. Aradan geçen 14 yıllık zaman zarfının ardından halihazırda bulunduğu 648 bin kilometre seviyesine gelmiş bir şekilde teste çıkan aracın sahip olduğu değerler kabul edilebilir seviyede. Üç kere çıktığı dyno testinin ilkinde 336 beygir-504 Nm tork, ikincisinde 362 beygir güç-564 Nm tork ve sonuncusunda 362 beygir güç-608 Nm tork değerlerini elde ettiği görülen E55 AMG, gücünden çok bir kayıp yaşamadığının sinyallerini veriyor. Elde edilen bu değerleri madalyonun diğer yüzünden değerlendirdiğimizdeyse bu zamana kadar motor için harcanan miktarları da işin içerisine katmak gerekiyor.