Tamamen dokunmatik ekranlı BlackBerry Motion ve tüm özellikleri

BlackBerry marka telefonların tasarımını, üretimini ve satışını üstlenen TCL, yeni akıllı telefonu BlackBerry Motion’u resmen tanıttı. Tamamen dokunmatik bir ekranla birlikte gelen telefonda BlackBerry telefonlarda aşina olduğumuz QWERTY klavye bulunmuyor.

Sahip olduğu özelliklerle orta segmenti hedef alan BlackBerry Motion, Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisinden, Adreno 506 grafik işlemcisinden ve 4 GB RAM’den güç alıyor. IP67 sertifikası sayesinde 1,5 metre su altında 30 dakika boyunca çalışabilen BlackBerry Motion’un dahili depolama kapasitesi ise 32 GB. MicroSD kartlarla hafızası artırılabilen telefonda F/2.0 diyaframlı 12 megapiksel kamera yer alıyor. Selfie çekimi yapmayı seven kullanıcılar için telefonun ön yüzeyinde F/2.2 diyaframlı 8 megapiksel kamera mevcut. BlackBerry Motion’un şüphesiz en dikkat çeken özelliği bünyesinde barındırdığı yüksek kapasiteli pil. 4.000 mAh kapasiteli pil sayesinde BlackBerry Motion, bir günden fazla kullanım imkanına sahip. Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği sayesinde telefon yüzde 50 şarj seviyesine 40 dakika ulaşabiliyor. Parmak izi sensörünü de bünyesinde barındıran BlackBerry Motion, alüminyum çerçevesiyle şık bir görünüm sunuyor. Android 7.1 yüklü gelen BlackBerry Motion’da Full HD çözünürlüklü 5,5 inçlik ekranın yer aldığını da unutmadan söyleyelim. İlk etapta sınırlı sayıda kullanıcıların beğenisine sunulacak BlackBerry Motion, yurt dışında 460 dolardan piyasadaki yerini alacak.