Mobil cihazların halihazırda bir hayli yüksek olan fiyatları son düzenlemeyle bir parça daha zamlanacak gibi görünüyor. Bugün yayınlanan 30148 sayılı resmi gazetede yer alan habere göre akıllı telefonlara zam geliyor.

Akıllı telefonlar için geçtiğimiz yıl yüzde 7 olarak belirlenen TRT badrol ücreti yeni kararla beraber yüzde 10‘a çıkarılıyor. Zammın sebebi ise sanayi işletmeleri için yapılan düzenleme olarak gösterildi. Söz konusu işletmelerden 1 Temmuz itibarıyla TRT enerji payının kaldırılmasını izleyen süreçte kurumun gelir kaybını telafi etmek için TRT bandrol ücretlerinde artış yapıldı. Cep telefonları için yüzde 3’lük bir artış söz konusu. Kararın resmi gazeteye yansıması yakın bir gelecekte zamlanmış fiyatları göreceğimiz anlamına geliyor.

Yapılan açıklamaya göre “İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel vs/veya işitsel yayımları alabilen” cihazların vergi oranlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kararın tamamını görüntülemek için buraya tıklamanız yeterli.

• Televizyon: yüzde 16,

• Radyo, portatif radyo-teyp, radyo-pikap (motorlu taşıtlarda kullanılmaya mahsus olanlar, radyo tuner kartları dahil): yüzde 16

• Video: yüzde 16

• Birleşik cihazlar (Video-televizyon-radyo, video-televizyon, radyo televizyon, müzik setleri ve benzerleri): yüzde 16

• Cep telefonları: yüzde 10

• Bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar: yüzde 2

• Taşıtlar (Üzerinde görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen cihaz bulunanlar) a- Kara taşıtları: yüzde 0,4 b- Diğer taşıtlar: yüzde 0,01

• Video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanmış olan TV alıcıları (Uydu alıcıları, set üstü medya kutuları, tv tuner kartları dahil): yüzde 10

• Diğer cihazlar (Radyolu ve/veya TV’li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV’li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları, akıllı kol saatleri): yüzde 8.