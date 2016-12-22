LG’den çizim yapmayı sevenlere bütçe dostu telefon

LG, CES Fuarı’nda tanıtacağı yeni telefonları görücüye çıkardı. K serisinin yeni üyeleri arasında yer alan Stylo 3, K10, K8, K4 ve K3 sahip olduğu özelliklerle her zevke hitap ediyor.

Stylo 2’de olduğu gibi stylus kalemle birlikte gelen Stylo 3 özellikle not almayı ve çizim yapmayı seven kullanıcıları mutlu edeceğe benziyor. Satış fiyatları ve piyasaya çıkış tarihleri henüz açıklanmasa da LG K serisinin uygun fiyattan kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Yeni LG K serisi telefonların tüm özelliklerine haberin devamından ulaşabilirsiniz.

LG Stylo 3:

Ekran: 1280 x 720 piksel çözünürlüklü 5,7 inç (258 ppi)

İşlemci: 1,5 GHz sekiz çekirdekli MediaTekMT6750

RAM/Depolama alanı: 3 GB RAM – 16 GB artırılabilir hafıza

Ön kamera: 8 megapiksel

Arka kamera: 13 megapiksel

Pil: 3.200 mAh değiştirilebilir

Bağlantılar: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0

Ağırlık: 149 gram

Boyutlar: 155,6 x 79,8 x 7,4 mm

Ekstra: Parmak izi okuyucu

Yeni LG K10:

Ekran: 1280×720 piksel çözünürlüklü 5,3 inç ekran (277ppi)

İşlemci: 1,5 GHz sekiz çekirdekli MediaTek MT6750 işlemci

RAM/Depolama alanı: 2 GB RAM – 16 GB / 32 GB artırılabilir hafıza

Ön kamera: 5 megapiksel geniş açı

Arka kamera: 13 megapiksel

Pil: 2800 mAh değiştirilebilir

Bağlantılar: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC

Ağırlık: 142 gram

Boyutlar: 148,7 x 75,3 x 7,9 mm

Ekstra: Parmak izi okuyucu

Yeni LG K8:

Ekran: 1280×720 piksel çözünürlüklü 5 inç (294ppi)

İşlemci: 1,4 GHz dört çekirdekli Snapdragon 425

RAM/Depolama alanı: 1.5 GB RAM – 16 GB artırılabilir hafıza

Ön kamera: 5 megapiksel

Arka kamera: 13 megapiksel

Pil: 2.500 mAh değiştirilebilir

Bağlantılar: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC

Ağırlık: 142 gram

Boyutlar: 144,8 x 72,1 x 8,09 mm

Yeni LG K4:

Ekran: 854 x 480 piksel çözünürlüklü 5 inç (196 ppi)

İşlemci: 1,1 GHz dört çekirdekli Snapdragon 210

RAM / Depolama alanı: 1 GB RAM – 8 GB artırılabilir hafıza

Ön kamera: 5 megapiksel

Arka kamera: 5 megapiksel

Pil: 2.500 mAh değiştirilebilir

Bağlantılar: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0

Ağırlık: 135 gram

Boyutlar: 144,76 x 72,6 x 7.9 mm

Yeni LG K3:

Ekran: 854 x 480 piksel çözünürlüklü 4,5 inç (218 ppi)

İşlemci: 1,1 GHz dört çekirdeki Snapdragon 210

RAM / Depolama alanı: 1 GB RAM-8 GB artırılabilir hafıza

Ön kamera: 2 megapiksel

Arka kamera: 5 megapiksel

Pil: 2.100 mAh değiştirilebilir

Bağlantılar: LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0

Ağırlık: 132 gram

Boyutlar: 133.9 x 69.75 x 9.44 mm