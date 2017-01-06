Türk araştırmacı yeni bir galaksi keşfetti [Video]

Haberimizin başrolünde bir Türk araştırmacı var; Amerika’da yer alan Minnesota Astrofizik Enstitüsü’nde doktora öğrencisi olan Burçin Mutlu Pakdil, yürüttükleri araştırma sürecinin sonunda şimdilik PGC 1000714 –Burçin’in Galaksisi– adı verilen yeni bir galaksi keşfetti.



Şu ana kadar gözlemlenen galaksilerin’inden daha azının(Halka formlu) galaksiler olduğunu söyleyen Pakdil; “Halka ile çevrili yuvarlak çekirdeklerdir ve gözle görülür şekilde onları birbirine bağlayan hiçbir şey yoktur. Geriye kalanlarsa tıpkı bizim içerisinde yer aldığımız Samanyolu gibi disk şeklindedir. Olağan dışı galaksilerse araşırmacılara oluşumları hakkında benzersiz bilgiler verir.” açıklamasıyla keşfedilen galaksinin önemli bir adım olduğunun altını çizdi. Araştırmaların gözlem sürecini yürüttükleri‘deki Şili dağlarında, geniş çaplı bir teleskop kullanarak; çoklu dalga bandı (multi-waveband) görsellerini kayıt altına alan ekip, elde edilen görüntüleri galaksinin dış halka ve merkezinin yaşlarını belirlemek için kullandı.

Araştırmada mavi renk olarak görünen halkanın (Outer) 0,13 milyon yaşında olduğunu belirtilirken merkezde yer alan çekirdeğin çok daha yaşlı bir formla 5,5 milyon yaşında olduğu ifade edildi. İki farklı renkle tespit edilen galaksinin, bu formunun oluşumu sırasında iki farklı aşama geçirdiği anlamına geldiğini belirten Pakdil, galaksinin şu anki formuna nasıl geldiğini bilmeninse imkansız olduğunu belirtti. Bulunan galaksinin evrenin işleyişiyle ilgili şu anki yasa ve teorileri çürütebileceği de ifade ediliyor.

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