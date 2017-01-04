Asus’tan sanal gerçeklik uyumlu mini bilgisayar: VivoPC X

VR uyumlu bilgisayarlar dendiğinde akla hemen çok güçlü ve dolayısıyla da dev boyutlarda bilgisayarlar geliyor. Asus‘un yeni tanıttığı VR uyumlu VivoPC X ise bu algıyı kırmaya niyetli.



Kaby Lake mimarili Intel Core i5 işlemciden güç alan bu mini bilgisayarda 8 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı bulunuyor. NVIDIA GTX 1060 ekran kartı barındıran bilgisayar bu sayede VR için gereken gücü sağlamayı başarıyor. Dört adet USB 3.1 girişi, iki adet USB 2.0 girişi, iki adet HDMI ve bir adet de Displayport girişini bünyesinde barındıran cihaz, böylece VR’a tam anlamıyla hazır durumda. Küçük gövdesine dünyaları sığdıran bilgisayarın yanında bulunan havalandırma boşlukları ve içerisindeki özel soğutma sistemi sayesinde ısınma probleminin önüne geçiliyor. Mart ayında satışa sürülecek olan bilgisayarın fiyatı ise 799 dolar.