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Bembeyaz iPhone 7 ve iPhone 7 Plus gün ışığına çıktı [Video]

28 Aralık 2016

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’a yeni renk seçeneği gelebileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Mac Otakara’nın geçtiğimiz kasım ayında duyurduğu bir haberde Apple’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’a Jet White (bembeyaz) renk seçeneği ekleyeceği belirtilmişti.

Bir aylık sürenin ardından Apple ürünleriyle alakalı çeşitli sızıntılarıyla ün yapan Sonny Dickson, bu konu ile ilgili bir video yayınladı. Dickson’ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı kısa videoda Jet White renk seçeneğine sahip iPhone 7 ve iPhone 7 Plus görülüyor. iPhone 7 Plus’ta Apple logosu göze çarparken, iPhone 7’de bu logo yer almıyor. iPhone 7 modelinde logonun yer almayışı akıllara videonun sahte olabileceği ihtimalini getiriyor. Konu hakkında sessizliğini koruyan Apple’ın bembeyaz renkli iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı satışa sunup sunmayacağı önümüzdeki günlerde açığa çıkacak.

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