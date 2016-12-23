BitTorrent’in canlı yayın video servisi iOS için yayında

Bağımsız sanatçıların paylaştıkları müziklere ve videolara ulaşmaya imkan tanıyan uygulamasını geçtiğimiz temmuz ayında yayınlayan BitTorrent, şimdi de BitTorrent Live’ın iOS uygulamasını yayınladı. Daha önceden Apple TV, macOS ve Fire TV platformlarında indirmeye sunulan uygulama, OTT ( over-the-top content) teknolojisine destek veriyor.

OTT’nin herhangi bir servis sağlayacısına ihtiyaç duymadan ses, video ve bunun gibi içeriklerin yayınlanması anlamına geldiğini belirtelim. Kullanıcılar uygulama üzerinden BitTorrent tarafından oluşturulan haberlere, aksiyon sporlarına, canlı etkinliklere, eğlence ve kültürel programlara ulaşabiliyor. NASA TV, France One, QVC Home ve TWiT olmak üzere 16 farklı kanalın yer aldığı uygulamanın şu andaki Türkiye’deki App Store’da yer almadığını belirtelim. Uygulamanın Türkiye’de yayınlanıp yayınlanmayacağı ise henüz bilinmiyor.