Brunei Sultan’ından çıkma “az kullanılmış” 1993 BMW 850Ci

Bir dönem Brunei Sultan’ı tarafından kullanılan BMW 850Ci, gerek kilometresinin düşüklüğü gerekse temizliğiyle eşsiz örneklerden.

Türkiye’de var olan vergi mağduriyetinden ötürü kullanıcıların genellikle yöneldiği ilk nokta ikinci el dünyası oluyor. Hal böyle olunca biz de gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki farklılıkları analiz edebilmek adına sık sık buralara göz atıyoruz. Bu süreçte bir zamanların en popüler otomobillerinin eşsiz temizlikle korunmuş örneklerine de rastlamak ayrı bir keyif veriyor. Buna en yakın örnek olarak geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız Volkswagen Golf Country‘i de verebiliriz. Lakin şimdiye kadar sizlerle paylaşmakta olduğumuz hiçbir ikinci el, şu anda karşımızda duran BMW 8 Serisi kadar farklı olmadı desek kelimenin tam karşılığı olur. Bu örneği diğerlerinden ayıran en büyük noktasıysa gerçek anlamda bir sultan tarafından kullanılmış olması.

Kusursuza yakın temizlik

Güneydoğu Asya’da yer alan Brunei‘nin otomobil meraklısı sultanının uzun bir süre koleksiyonunda tuttuğu 1993 model BMW 850Ci şu anda İngilte‘de bir galeri tarafından satışa sunuluyor. 36.995 sterlin‘lik etiket fiyatıyla yeni sahibini bekleyen örnek sadece ve sadece 51 bin kilometrede. BMW’nin Maldiv Mavisi adını verdiği renk seçeneğiyle bezenen BMW 850Ci, 5.0 litrelik V12 motoruyla 296 beygir güç ve 450 Nm gibi tork değerlerine sahip. Beş ileri otomatik şanzımanla yere aktarılan bu güç aracı 0’dan 100’e yaklaşık altı saniyede ulaştırıyor. Motor kalitesi kadar kozmetik açıdan da ciddi anlamda temiz olan modelin kokpit bölümü neredeyse ilk günkü gibi korunmuş. 90’lı yılların en önemli spor otomobillerinden olan BMW 8 Serisi’nin, bu örneğiyle koleksiyonerlerin radarına gireceğine hiç şüphemiz yok.