Dahili GPS ve ışık teknolojisiyle gece sürüşlerine yeni bir boyut getiren akıllı bisiklet

Bisiklet kullanıcılarının en büyük problemlerinden olan gece sürüşleri Mission Bicycle’ın akıllı bisikletiyle önemli oranda çözüme kavuşuyor.

Henüz yeni oluşum içerisinde olan ve Kickstarter-Indiegogo üzerinden kullanıcıların karşısına çıkarttıkları ürünleriyle dikkat çeken üreticiler dahil oldukları segmente yeni bir soluk getirmeyi başarıyor. Son zamanlarda bu alanda oldukça aktif olan bisiklet üreticileri de karşımıza çıkardıkları projelerle fark yaratmayı başarıyor. Geçtiğimiz dönemde iki farklı projesinde de bekledikleri desteğin fazlasını almayı başaran bisiklet üreticisi Mission Bicycle da bahsettiğimiz bu oluşumlar arasında. Mission Bicycle ekibinin yeni projesi olan Lyra, yapısı gereği geleneksel bir bisiklet olsa da sahip olduğu donanımlar onu bu sınıfın dışına çıkarmaya yetiyor.



Üzerinde herhangi bir elektrik motoru veya güç ünitesi bulunmayan Lyra, LED teknolojisine sahip akıllı ışıklandırma sistemi ve dahili GPS‘i beraberinde getiriyor. Özellikle gece sürüşlerinde oldukça önemli olan görünme problemine yeni bir çözüm getiren ışıklandırma sisteminin ön kısmında yüksek dereceli 100 adet LED ışığa yer veriliyor. İki farklı modla birlikte kullanıma sunulan bu ışıklar “Süper” modda 360 derece açıdan görünürlük sağlarken “Ekonomi” modunda 65 derecelik bir açıyla aydınlatma sağlıyor. Bisikletin arka tarafındaysa yine yüksek dereceli beş adet LED ışığa yer veriliyor. Kullanıcılar burada “Sürekli”, “Dalga” ve “Değişken” modlarından birini seçerek kullanım sağlayabiliyor. Işık desteğinin yanında akıllı uygulaması üzerinden dahili GPS özelliği özelliğini de sunan Lyra sürüş bilgilerinin yanı sıra çalınma durumunda da yer bilgisini anlık olarak iletebiliyor.



Işıklarına güç veren bataryası adeta bir pil büyüklüğünde olan bisikletin bu ünitesi USB bağlantısıyla kolaylıkla şarj edilebiliyor. Mission Bicycle ekibinin verdiği bilgiye göre batarya yarım saatlik gece sürüşlerinde 20 günün üzerinde kullanım sunabiliyor. Toplam ağırlığı yaklaşık 10 kilogram olan bisikletin gövdesi havacılık sınıfında kullanılan çelikten üretiliyor. Gövde ve jant renk kombinasyonları bazında da oldukça zengin olan modelde mavi, yeşil ve man siyah başta olmak üzere birçok seçenek var. Başlangıç yurt dışı fiyatı 999 dolar olan Lyra’nın sayfasına buradan ulaşarak siz de destek verebilirsiniz.

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