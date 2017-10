Dört gözle beklenen Huawei Mate 10’daki yüksek pil kapasitesi belli oldu

Huawei teknoloji dünyasının dört gözle beklediği yeni akıllı telefonu Mate 10’daki pil kapasitesini onayladı. Huawei’nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı GIF paylaşımı neticesinde Huawei Mate 10’da 4.000 mAh kapasiteli pilin yer alacağı ortaya çıktı.



Twitter paylaşımında “Piliniz tek şarjla tüm günü çıkardığında yaşadığınız o his” ifadesini kullanan Huawei, 4.000 mAh kapasiteli pili Mate 10 modelinde kullanacağını belirtse de bu pilin Mate 10 Pro’da da kullanılma ihtimali bulunuyor. Yüksek pil kapasitesiyle tüm dikkati üstüne çekeceğe benzeyen Mate 10’da EntireView isimli çerçevesiz bir ekranın kullanılacağı söyleniyor. Ön tarafında çok ince ekran çerçevelerinin kullanılacağı belirtilen Mate 10’da 6 inçlik ekrana 6 GB veya 8 GB’lık RAM’in eşlik edeceği konuşuluyor. Huawei Mate 10’la birlikte Mate 10 Lite’ın ve Mate 10 Pro’nun da tanıtılması bekleniyor. Huawei Mate 10’un 7.000 yuandan (yaklaşık 1.041 dolardan), Mate 10 Lite’ın ise 3.700 yuandan (yaklaşık 550 dolardan) satışa sunulacağı iddia ediliyor. Huawei Mate 10 ile ilgili tüm detaylar 16 Ekim’de Münih’te gerçekeleşecek etkinlikte açığa çıkacak. Bu arada Huawei Mate 10 Pro ile Mate 9’nun tasarım karşılaştırmasını merak ediyorsanız buraya tıklayarak karşılaştırma görseline ulaşabilirsiniz.

#ThatFeelingWhen your battery lasts all day on a single charge…#HuaweiMate10 coming 16th October 2017. pic.twitter.com/m0zmyIDk5k

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 5 Ekim 2017