iOS 11’i destekleyen -ve desteklemeyen- tüm iPhone ve iPad modelleri

Apple bir süredir merakla beklenen iOS 11‘i sonunda gün yüzüne çıkarttı. Bu yazılım güncellemesi beraberinde birçok pratik özelliği de getiriyor fakat tüm iPhone ve iPad sahipleri bu kolaylıkların keyfini süremeyecek.



Söz konusu yazılım güncellemeleri olunca yapılan yeniliklerle uyumlu ve uyumsuz modeller bulunuyor. Bu durum iOS 11 için de geçerli. Kimi modeller hiçbir şekilde iOS 11 desteklemezken, kimileri sadece bazı özelliklerden mahrum kalacak. Örneğin iPhone 5 ve iPhone 5C‘nin yazılım güncellemesi desteği son buldu. Bu iki model iOS 10 ile kullanılabilecek. Bunun yanı sıra iPhone ve iPod modelleri iPad’e özel olarak tasarlanan özellikleri kullanamayacak. Bunlar arasında sürükle bırak, uygulama değiştirici, ikili görüntü yer alıyor. Ayrıca Apple Pencil destekli özellikler de iPad’lere özgü olacak.

iOS 11 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri

• iPhone 7

• iPhone 7 Plus

• iPhone 6s

• iPhone 6s Plus

• iPhone 6

• iPhone 6 Plus

• iPhone SE

• iPhone 5s

iOS 11 güncellemesini destekleyen iPad modelleri

• 12.9 inç iPad Pro (2. jenerasyon)

• 12.9 inç iPad Pro (1. jenerasyon)

• 10.5 inç iPad Pro

• 9.7 inç iPad Pro

• iPad Air 2

• iPad Air

• iPad (5. jenerasyon)

• iPad mini 4

• iPad mini 3

• iPad mini 2

iOS 11 güncellemesini destekleyen iPod modelleri

• iPod touch (6. jenerasyon)

iOS 11 güncellemesini desteklemeyen modeller

• iPhone 5

• iPhone 5C

• iPad (3. jenerasyon)

• iPad (4. jenerasyon)