iPad Pro’yu daha kullanışlı hale getiren kılıf

Apple ürünlerini tasarlama biçimiyle birçok üçüncü parti firmanın kazanç elde etmesine olanak sağlıyor. iPhone‘ların pil ömrünü uzatan veya kulaklık girişini geri getiren kılıflardan, Earpods‘un kaybolmasının önüne geçen sistemlere kadar pek çok ürün kendine alıcı buluyor. Şimdi de iPad Pro‘yu çok daha işlevsel hala getiren yeni bir kılıf piyasaya sürüldü.

Son zamanlarda Apple ürünleri arasında iPad’in gördüğü ilgi giderek düşmeye devam ediyor. Buna rağmen 2017’nin başında 13.1 milyon iPad sattığını açıklandı. Tabii bu tabletler tıpkı diğer Apple ürünleri gibi kullanıcıları rahatsız eden ufak eksiklerle geliyor. ATECH de iPad Pro kılıfıyla bu problemlere pratik çözümler sunuyor. Firma tarafından satılan kılıflar sadece iPad’leri korumakla kalmıyor, kullanım sırasında bir ayaklık misali destek olarak kullanılabiliyor. Bildiğiniz gibi iPad Pro tanıtımlarında devamlı olarak kalemini de görüyoruz ancak Apple tarafından üretilen kılıflar bu kalemleri koyacak bir bölüme sahip değil. ATECH kılıflarına eklediği ufak bir bölümle bu kalemlerin kaybolma ihtimalini ortadan kaldırıyor. Tercih edilen kumaş cihazı çizilmelerin yanı sıra toza karşı da koruma sağlıyor. Orijinal kılıfın yarı fiyatına sahip olabileceğiniz bu ürün siyah, gri, lacivert ve kırmızı olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip.

ATECH tarafından üretilen kılıflara sahip olmak için 20 doları gözden çıkartmak gerekiyor. Bu kullanışlı ürüne ait fotoğrafları haberimizin girişinde bulabilirsiniz.