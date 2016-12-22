Marvel’ın Twitter hesapları hacklendi

Çizgi romanları ve uyarlama yapımlarıyla son yılların en bilindik şirketi haline gelen Marvel, Twitter üzerinden bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

Marvel son zamanlarda izleyicilerle buluşturduğu dizi ve filmlerle büyük ilgi görüyor. Belli aralıklarla yapılan heyecan uyandırıcı açıklamalarla Marvel Sinematik Evreni genişlemeyi sürdürüyor. Firmaya olan ilginin artışından olsa gerek, Marvel Entertainment‘ın Twitter hesabı hacklendi. Üstelik bu saldırı sadece bununla sınırlı kalmadı, Marvel’ın yan hesaplarına da yansıdı. Daredevil, Black Panther, Iron Man, Thor, Ant-Man, Doctor Strange, Captian America gibi hesaplardan aynı tweet paylaşıldı. Bu ortak tweette “Merhaba, biz OurMine’ız. Endişelenmenize gerek yok. Sadece güvenliğinizi test ediyoruz. Güvenlik konusunda yardım için bizle irtibata geçebilirsiniz.” sözleri yer alıyordu.

OurMine Security farklı organizasyonları hacklemesiyle tanınıyor. Daha önce BuzzFeed ve TechCrunch‘ın hesaplarını da ele geçirmişti. Her ne kadar Marvel’dan bu saldırıya dair resmi bir açıklama gelmese de, yukarıdaki tüm tweet her yerden kaldırılmış gibi görünüyor. Bu sebeple Marvel‘ın sosyal medya hesaplarını geri almayı başardığı düşünülüyor.