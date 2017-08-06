Mazda’dan yankı uyandıracak açıklama: “İçten yanmalı motorlar öldü” ibaresi tamamıyla abartı

Mazda’nın Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı Robert Davis, katıldığı bir söyleşide içten yanmalı motorlar ve sektörün geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Diğer otomobil üreticilerine oranla elektrikli otomobil üzerinde pek aceleci olmayan Mazda, bu tutumundan ötürü hatırı sayılır bir kesim eleştiriliyor. Tarihi boyunca motor teknolojileriyle hep farklı sınırlarda gezen Japon üretici bu süreçte kendisini güncel formlardan uzak tutmayı istikrarlı bir şekilde başardı. En canlı örneklerinden birisi olarak Wankel motorla bunu gerçekleştiren Mazda, SkyActive adını verdiği teknolojisiyle de kendi motor geleneklerini devam ettiriyor. Durumun böyle olması Mazda’nın son moda motor teknolojilerin takip etmediği, çevreye duyarlı olmadığı veya bunları önemsemediği anlamına gelmiyor elbette. SkyActive motorlara baktığımızda karbon salınımı ve tüketim bazında tutumlu olarak nitelendirilebilecek bir karakterde olduğunu görebiliriz.



Mazda’nın bu tavrı geleneksel motorlarda çok fazla gündemde kalmamasına karşın son dönemdeki elektrikli otomobil değişimi ve neredeyse bütün köklü üreticilerin bu noktaya ciddi yatırımlar yapmasıyla, durum artık fazlasıyla göze batar hale geldi. Aslında baktığımızda Mazda’nın Kasım 2016‘da Subaru ve Toyota ile birlikte elektrikli otomobil teknolojileri geliştirme konusunda ortak bir adım attığını hatırlayabiliriz. Böyle bir adıma rağmen yine de diğer üreticilere oranla geride kaldığı söylenen Mazda’nın Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı Robert Davis, katıldığı bir söyleşide konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Piyasada belirtilenin aksine “İçten yanmalı motorların artık sonu geldi!” ibaresinin çok fazla abartıldığını ifade eden Davis, geleneksel motorların gelecekte de önemli bir role sahip olacağının altını çizdi. Elektrikli otomobiller için teşvik veren yönetimleri de eleştiren Davis konuşmasında; “Baktığımızda 7.500 dolar gibi bir miktarı teşvik olarak veriliyor. Hükümet 7.500 doları vermek yerine elindeki bu parayı temiz hava standartlarının en iyi nasıl sağlanacağı üzerine harcasın. Bence şu anda yapılan tüm adımlar emisyon ve kirlilik için geçici çözümler, bunun sıfır emisyon olmadığını değerlendirmeliyiz. Bunlar uzaktan yani ertelenmiş emisyon ya da yerinden olmuş emisyonlardır. Kullanıcılar ve çevre için ortak bir hedefte en iyi çözüm üzerinde çalışmalıyız. İçten yanmalı motorların gelecekte çok güçlü rolleri var. Elbette ki batarya ve elektrikli otomobil teknolojileri üzerinde çalışmalıyız lakin bunlar içten yanmalı motorlarla birlikte olmalı.” diyerek geleneksel motorların verimliliği üzerinde çalışmanın zorunluluğu üzerinde durdu. Geçtiğimiz dönemde Mercedes CEO‘su Dieter Zetsche de benzer bir açıklamayı dizel motorlar üzerinden yapmış ve o dönem çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı.