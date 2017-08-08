Samsung’un başı dertten kurtulmuyor, rüşvet skandalı büyüyor

Samsung’un genel başkan yardımcılığını üstlenen, aynı zamanda firmanın veliathı olan Lee Jae-yong‘un adı geçtiğimiz aylarda Güney Kore’deki rüşvet skandalına karışmıştı. Dava o kadar büyük ki, Güney Kore’nin eski başkanı Park Geun-hye‘yi de kapsıyor. Yürütülen duruşmalar kapsamında Samsung’un veliahtı Lee Jae-yong için 12 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Aslına bakarsanız rüşvet skandalı geçtiğimiz şubat ayında patlak vermişti. Rüşvet durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte Güney Kore’nin eski başkanı Park Geun-hye ve onunla bağlantılı birçok şirketin üst düzey yöneticileri tutuklandı. Bu isimler arasında Samsung’da Genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Lee Jae-yong ve yine Samsung’da görev yapan dört başka üst düzey yönetici de yer alıyor. İddialara göre Samsung’a ait iştiraklar bir araya getirilmek istenmiş, bunun için hükümetin desteği talep edilmişti. Bu destek karşılığında hükümete “yüksek miktarlarda bağışta” bulunulmuştu. Ancak yaklaşık altı aydır gözaltında tutulan Lee Jae-yong, rüşvet iddialarını asla kabul etmedi. Davanın görüldüğü dönemde tanık olarak Park Geun-hye çağırıldı ancak eski Güney Kore başkanı ifade vermeyi reddetti. Tüm bunların ardından mahkeme Samsung’un başında yer alan Lee Jae-yong için 12 yıl hapis cezası talep etti. Bunun yanında Samsung’da görev yapan dört üst düzey görevlinin de 10 yıl hapis cezası alması öngörülüyor.

Giderek daha da büyüyen rüşvet skandalında davalar henüz sonuçlanmadı. Samsung’un bu süreçten ne kadar zarar göreceği ise büyük merak konusu.