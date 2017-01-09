“Telefon çekmiyor” ve “Şarjım bitti” derdine son veren akıllı telefon kılıfı

mJoose tarafından üretilen kılıflar akıllı telefon kullanıcılarının iki önemli sorununa çözüm sunma iddiasıyla yola çıkıyor.

Her an yanımızda taşıdığımız bu cihazlar yeterli sinyali alamadığında veya şarjı bittiğinde işlevsiz hale geliyor. Batarya problemini powerbank’ler yardımıyla çözmek mümkünken, zayıf sinyal problemi ciddi sorunlara neden olabiliyor. mJoose akıllı telefon kılıfları ise bu iki sorunu birden çözüyor.

İçinde aktif anten teknolojisi barındıran kılıf sinyal kuvvetini 100 kat arttırma vaadiyle yola çıkıyor. Bunun yanı sıra powerbank taşıma derdini sonlandırıyor. Çünkü akıllı telefonların pilinin iki kat daha uzun gitmesine yardımcı oluyor. Bu iki özellik yetmezmiş gibi bir şey maruz kalınan radyasyonu yüzde 70‘e kadar azaltıyor.

Pratik özellikleriyle öne çıkan mJoose görsel olarak pek başarılı değil. Ancak sağladığı artıların yanında bu görmezden gelinebilecek bir eksi gibi duruyor. Tabii kılıfın vadettiği özellikleri ne kadar yerine getirdiğini denemeden kesin bir şekilde dile getirmek mümkün değil.

mJoose şimdilik sadece iPhone 7, iPhone 7 Plus, Galaxy S7 ve Galaxy S7 edge akıllı telefonlarla birlikte kullanılabiliyor. Kılıfların nasıl gördüğünü merak ediyorsanız, haberimizin girişindeki galerine göz atabilirsiniz.