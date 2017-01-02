Türkiye’de satışa sunulan 2017 Subaru BRZ’nin öne çıkan yenilikleri [Video]

Subaru‘nın binek otomobil segmentindeki en üst modeli olan BRZ, en güncel haliyle Türkiye’de satışa sunuldu. İşte BRZ’nin Türkiye fiyatı ve öne çıkan yenilikleri.



Subaru sportif mirasının Impreza ile birlikte günümüzdeki en büyük temsilcilerinden birisi olan BRZ, 2017 model yılıyla Türkiye’deki yerini aldı. Makyajlanan dış tasarımının yanında altyapısal olarak da önemli olarak nitelendirebileceğimiz yeniliklere kavuşan BRZ, Subaru’nun Boxer motor geleneğinin en güncel hali olarak sınıfında elini güçlendirerek yoluna devam ediyor. İşte güncellenenen BRZ’nin dikkat çeken özellikleri;

Tasarım / Donanım

Coupe formuyla kullanıcılarla buluşan Subaru BRZ’nin gerek dışta gerek içte yerini aldığı modele göre kapsamlı bir makyaj geçirdiğini söyleyebiliriz. 2017 BRZ’nin dış tasarımında yenilik olarak; elden geçirilmiş ön ve arka tamponlar, yükseltilmiş arka spoiler, alaşım jantlar ve yeni ön LED farlar ile arka LED stop lamba grubu bulunuyor. BRZ’nin iç mekan ve kokpit malzeme kalitesinin artırıldığını belirten Subaru, merkezde konumlandırılmış ekranın boyutunu 6,2 inç (Starlink) olarak belirlemiş. Direksiyon simidi ve gösterge tablosu da makyaj kapsamında elden geçen BRZ’nin iç mekanında kullanılmaya başlanan kırmızı deri kaplı detayların artırılmış olması otomobilin içindeki premium hissini ve kullanıcı deneyimini bir üst noktaya taşıyor. Koltuklarda yer alan BRZ imzası da aracın içerisinde yer alan hoş detaylar arasında. Subaru’nun BRZ’de yer verdiği hava yastıklarının sensörleri de geliştirilerek güvenlik standartları artırdığını da belirtmekte fayda var.

Altyapı / Motor

Otomobil üreticilerinin makyaj olarak nitelendirdiği yeni modeller güncellemelerinde genellikle ciddi altyapısal değişimlere rastlamayız. Lakin Subaru bu konuda da yeni BRZ’de ileriye giderek aktarma organlarından süspansiyon sistemine kadar ciddi bir yenilemeyle karşımıza çıkıyor. BRZ dahilinde, Track (Pist) moduna yer veren Subaru, bu sistemi süspansiyonla da entegre ederek sportif sürüş deneyiminin altyapısal olarak da desteklenmesini sağlıyor.

Boxer motorun en önemli özelliklerinden birisi olan ağırlık dağılığımına olan pozitif etkisini en etkili şekilde kullanan Subaru, arkadan itişli altyapıya sahip BRZ ile sınıfının en ideal ağırlık dağılımına sahip modellerinden birini kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. BRZ’nin 2.0 litrelik dört silindirli boxer makinesinin değerlerine baktığımızdaysa 200 beygirlik güç ve 205 Nm‘lik tork değerlerinin olduğunu görüyoruz. Bu güç değerleriyle birlikte saatte maksimum 226 km hıza erişebilen yeni BRZ’nin 0-100 değeriyse 7.6 saniye. BRZ’nin otomatik şanzıman kombinasyonlu versiyonu için açıklanan tüketim değeriyse 100 kilometrede 7.1 litre iken manuel vites kutusuyla kombin edilen versiyonun değeri 7.8 litre.

Fiyat

Kullanıcılar, yeni BRZ’yi 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik olmak üzere iki farklı vites opsiyonuyla ülkemizde satın alabilecek. Subaru, BRZ’nin Premium donanımına sahip manuel şanzımanlı versiyonu 171 bin 990 TL olarak belirlerken otomatik şanzıman Premium donanım kombinasyonunun fiyatıysa 178 bin 990 TL olarak belirleniyor. BRZ’nin resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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