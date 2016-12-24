xXx: Return Of Xander Cage’den nefes kesen takip sahnesi [Video]

Başrolünde Vin Diesel‘in yer aldığı xXx: Return Of Xander Cage filminden aksiyon dolu bir takip sahnesi paylaşıldı.

Xander Cage‘in beyaz perdeye geri döndüğü film geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Serinin son halkasında Vin Diesel‘in yanı sıra Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Deepika Padukone, Ruby Rose ve Donnie Yen gibi isimler rol alıyor. Yeni filmde Xander Cage’in emekliliği bir kenara bırakmasına neden olacak bir gelişme yaşanıyor. Pandora’s Box (Pandora’nın Kutusu) ismiyle anılan tehlikeli bir silah Xiang ile çetesinin eline geçiyor. Bu silahın kötü bir amaçla kullanılmasına engel olmak için tek çözüm olarak Cage görülüyor. O da hızla güvenilir bir ekip topluyor ve harekete geçiyor. Ancak bu süreçte beklenmedik sırlar ortaya çıkmaya başlıyor.

Yönetmenliğini D.J. Caruso‘nun üstlendiği xXx: Return Of Xander Cage ülkemizde 27 Ocak 2017‘de vizyona girecek. Paylaşılan heyecan dolu sahneyi haberimizin girişinde bulabilirsiniz