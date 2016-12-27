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Yeni iPhone’un kamerası farklı bir tasarımla geliyor

Apple’ın gelecek yıl piyasaya süreceği yeni iPhone büyük bir merakla bekleniyor. iPhone 7 henüz piyasaya çıkmadan önce konuşulmaya başlanan ve iPhone’un 10. yılı olacağı için yenilikçi özelliklerle gelmesi beklenen telefonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor

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2017’de 3 farklı iPhone modelinin geleceği uzun süredir söyleniyor. iPhone 7s ve iPhone 7s Plus’ta mevcut modelle aynı tasarımı koruyacağı düşünülen Apple’ın 3. cihazda farklılıklar yapması bekleniyor. İddialara göre 5 inç boyutunda ekranla gelecek olan cihaz, 4,7 inç ve 5,5 inçlik modellerin tam ortasında konumlandırılacak. Kamera tasarımının değişeceği modelde çift kameranın yan yana değil alt alta kullanılacağı öne sürülüyor. 5 inçlik bu modelde cam gövdenin kullanılacağı düşüncesi yaygın olsa da konuyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone’un tasarımıyla ilgili detayların 2017’nin ikinci çeyreğinde kesinleşeceği düşünülüyor.

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