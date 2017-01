2016 yılının en çok indirilen “korsan filmleri” belli oldu

Her ne kadar bitmesini dört gözle beklemiş olsak da 2016 merakla beklenen filmlerin izleyicilerle buluştuğu bir sene oldu. Geriye dönüp baktığımızda defalarca izlemek isteyeceğimiz ya da başarısızlığını uzun seneler konuşacağımız birçok yapım vizyona girdi. Öyle ki bazı filmler bu başarısını hiçbir türünü tasvip etmediğimiz korsan mecralara da taşıdı.



Torrent Freak, 2016’nın en çok indirilen dizileri ardından şimdi de bu listenin film versiyonunu açıkladı. Hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenisini kazanan Deadpool birinciliği kimseye kaptırmadı. Her kesim tarafından eleştirilen Batman v Superman: Dawn of Justice ise ikinci oldu. Marvel‘ın merakla beklenen işlerinden Captain America: Civil War ise üçüncü sırada karşımıza çıkıyor. İşte 2016 yılının en çok indirilen filmleri:

Deadpool Batman v Superman: Dawn of Justice Captain America: Civil War Star Wars: The Force Awakens X-Men: Apocalypse Warcraft Independence Day: Resurgence Suicide Squad Finding Dory The Revenant