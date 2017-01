2016 yılının en iyi yabancı dizileri

Senenin en iyilerinin belirlendiği listelere bir yenisi daha eklendi. IMDb kullanıcılarının oylamalarıyla birlikte 2016‘nın en iyi dizileri belli oldu.

Aralık ayına girmemizle birlikte şimdiye kadar birçok alanın en iyileri ortaya çıktı. Hollywood’un en çok kazandıran yıldızlarından senenin en popüler viral videolarına kadar öğrendik. Son olarak sinema ve televizyon alanının güvenilir mecralarından IMDb sayesinde yılın en iyi dizileri ortaya çıktı. On Amerikan dizisinin yer aldığı listede bazı ufak sürprizler dikkat çekiyor. HBO’nun sevilen dizisi Game of Thrones zirveyi yine kimselere bırakmıyor. Onu ikinci sırada Netflix’in bu yazki bombası Stranger Things izliyor. Üçüncü sırada ise son zamanlarda reytinglerdeki kaybıyla dikkat çeken The Walking Dead’i görüyoruz. Son zamanlarda herkesin konuştuğu Westworld ise kendine dördüncü sırada yer buluyor. İşte 2016’nın en iyi dizileri:

1. Game of Thrones

2. Stranger Things

3. The Walking Dead

4. Westworld

5. American Horror Story

6. The Flash

7. Mr. Robot

8. Orange is the New Black

9. Vikings

10. Daredevil