Asus’tan dünyanın en hafif iş odaklı bilgisayarı

Dizüstü bilgisayarların taşınabilirliğinin artmasında ağırlık faktörü öne çıkıyor. Devamlı olarak bilgisayarı yanında taşımak isteyenler bu nedenle büyük ekrandan feragat etmek ve daha küçük ekranlı modellere yönelmek zorunda kalabiliyor. Asus’un “dünyanın en hafif iş odaklı dizüstü bilgisayarı” olarak lanse ettiği bu cihaz ise büyük ekran ve hafif gövdeyi bir arada sunuyor.



13 inç boyutlarındaki gövdeye 14 inçlik ekranın sığdırıldığı bilgisayar, 13 inçlik MacBook Air’a göre daha dar bir gövdeye sahip. B9440 model numarasına sahip cihazda Full HD ekran, 16 GB RAM, 512 GB SSD ve son olarak Intel Core i5 ve i7 işlemci seçeneği sunuluyor. Hafifliğini neredeyse çerçevesiz ekran ve magnezyum alaşımlı gövdeye borçlu olan bilgisayarın ağırlığı sadece yaklaşık 1 kilogram. Mayıs ayında piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatının 999 dolar olarak belirlendiğini de sözlerimize ekleyelim.