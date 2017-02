Az kişinin bildiği muhteşem internet sitelerinde bugün: Magic iPod

2000’lerin en iddialı rap parçalarını aynı dönemin pop-punk klasikleriyle mix’lemeye ne dersiniz?



Az kişinin bildiği eğlenceli internet sitelerinde Magic iPod zirveye oynayacak kalibrede. İçinizdeki DJ’i keşfedecek olan site sade ve kullanıcı dostu arayüzüyle eğlenceyi en üst noktaya çıkarıyor. Sitenin çalışma mantığı ise oldukça basit. İkiye bölünen arayüzde solda yer alan rap parçalarını sağda mix’lemek istediğiniz pop-punk klasiklerinin üstüne çekip bırakıyorsunuz. Sonra sistem otomatik olarak iki şarkıyı mix’leyip çalmaya başlıyor.

Hangi şarkıyı hangisiyle eşleştireceğinize karar veremiyor ya da yanlış bir eşleşme yapmaktan çekiniyorsanız site bunu da çözüyor. Sol tarafta bir parçayı seçtiğinizde sağ tarafta hangi parçalarla eşleştirebileceğiniz gösteriliyor. Açıkçası oldukça eğlenceli olan bu site, içinde yer alan görece az parçaya rağmen fazlasıyla kombinasyon sunmayı başarıyor. Daha da iyisi mix’lediğiniz şarkıyı beğendiğiniz takdirde .MP3 formatında indirebiliyor olmanız. Daha ne isteriz bilemedik.

Birkaç altın şarkının hemen her mix’le çok iyi uyuştuğunu da söyleyelim. Mesela Take me Out 2000’lerin rap şarkılarına ayak uydurma konusunda oldukça başarılı. Move Bitch ve Take me Out ikilisi ise adeta parlıyor. 99 Problems da pek uyum sorunu çekmeyenlerden. Ancak illa bir önerimiz olacaksa onu da Hey Oh’la birleştirin deriz. Siteye buradan ulaşabilir, kendi mix’lerinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.