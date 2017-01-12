iPhone 8’e “uzaktan” kablosuz şarj mı geliyor? [Analiz]

Apple’ın ağzı en sıkı teknoloji şirketi olduğu bir gerçek. Ama tedarikçilerinin öyle olmadığı kesin…



iPhone 6’dan beri değişmeyen kasa tasarımının aldığı eleştiriler ve efsanevi ürünün 10. yılına denk gelecek olması nedeniyle dev umutlar ile beklenen iPhone 8‘le ilgili şimdiye dek birçok sızıntı yapıldı. iPhone 4 ve iPhone 4s’te olduğu gibi ön ve arka yüzde cam malzeme tercihi, çerçevesiz 5,8 inç OLED ekran, tüm ekranın parmak izi sensörü olarak kullanılabilmesi ve A11 işlemci sızıntılardan en dikkat çekenleri. Apple, Foxconn fabrikalarında birleştirilmek üzere iPhone’u üretebilmek için işlemciden kamera sensörüne her türlü parça için 200’den fazla tedarikçi ile çalışıyor. Bu kadar tedarikçiden birkaçının gelecek iPhone ile ilgili detayları her yıl ağızlarından kaçırmaları artık bir ritüele dönüştü.

UZAKTAN KABLOSUZ ŞARJ TEKNOLOJİSİ

Eylül’den beri gelmeye devam eden sızıntılardan bazıları neredeyse kesinleşse de, bir tanesi üzerinde ne haber kaynakları, ne Apple forumları ne de ünlü Apple analisti Ming Chi Kuo bir fikir birliği sağlayabilmişlerdi: uzaktan kablosuz şarj teknolojisi. Android cephesinin bu özelliğe yıllardır sahip olduğunu düşünenler bir ince detayda yanılıyor. Bahsedilen özellik sıradan bir kablosuz şarj teknolojisi değil, aksine: uzaktan. Eğer iPhone iddia edilen teknolojiye sahip olursa, alışıldığı üzere bir kablosuz şarj pad’ine ihtiyaç duymayacak. Elinizde tuttuğunuz iPhone, kablosuz elektrik transferi yapan şarj aletinin yaklaşık 4,5 metre çevresine kadar havadan şarj olabilecek. İddia gerçekleşirse, iPhone’un bütün akıllı telefon endüstrisini yerinden oynatacak bir avantaja sahip olacağı konuşuluyor. Bir prizden 4,5 metre uzakta iPhone’unuzu kullanırken, havadan gelen elektrik akımıyla onu şarj edebileceksiniz.

Geçtiğimiz günlerde, uzaktan kablosuz şarj teknolojisi dedikodularına belki de bir miktar netlik kazandıracak bir gelişme oldu. Söz konusu teknolojiyi icat eden, enerji teknolojileri uzmanışirketinin CEO’su, The Verge’e verdiği röportajda üstü kapalı da olsa herkesi meraklandıran detaylar paylaştı. Energous, bu devrimsel teknolojiyi aslında 2015 yılında CES’te ev aletlerine uyarlanmış şekilde tanıtmış ve yıl sonuna doğru teknolojiyi tüketicilere doğrudan satacaklarını söylemişti. Teknoloji, oturma odanızdaki tüm elektronik aletleri prizdeki bir kablosuz elektrik vericisi yoluyla kablosuz şarj etmenize olana sağlıyordu. Ancak aradan iki sene geçtiği haldebu teknolojiyi tüketicilerin satışına sunmadı. Bu bahanesiz gecikmenin nedeni sorulduğunda şu yanıtı verdi: “2015 yılındaki plan, çok stratejik bir ortaklığa imza atmamız sebebiyle değişti.” Enermous’un, bu ortaklık teklifi sebebiyle ürettikleri devrim niteliğindeki teknolojiyi piyasaya sunmaktan vazgeçtiğini söyleyen Rizzone, bu yeni ortaklarına, teknolojiyi ilk kullanacak şirket olabilmeleri için lisansladıklarını da ekledi. Bu ortağın kim olduğu sorulduğunda ise, Rizzone bir isim vermeyi reddetti ve “Dünyadaki en büyük elektronik üreticilerinden biri. Bu şirketin ürünlerinden en az birisinin cebinizde, masanızda ya da evinizde olduğunu garanti edebilirim.” Röportajın gerçekleştiği günden beri teknoloji dünyası, bu çok özel ortağın Apple olduğuna neredeyse ikna oldu.

İPUÇLARI BİRLEŞİYOR

Elimizde ortağın Apple olduğu fikrini destekleyen birçok veri var. iPhone 8’in elektrik iletebilen cam kasaya sahip olacağı dedikodusu bunların başında geliyor. Malum; Apple’ın bunca yıl sonra neden cam kasaya geri döneceğini kimse anlamlandıramamıştı. Energous’un 2014 Mart’ta Amerika’ya yaptığı bir başvuruyla ürünlerinin FCC, California Energy Star ve “Apple Uyumluluk Testleri”nden geçeceği biliniyordu. Buna ek olarak Energous, ürünlerinde kullanacağı silikon parçaların tüm üretimi için Diagram isimli bir şirketle anlaşma yaptığını duyurmuştu. Bilindiği üzere Diagram, Apple’ın çip üretimini sağlayan tedarikçilerden birisi ve Diagram geçen sene, teknolojilerinin gelecekteki Foxconn ürünleriyle uyumluluklarını test etmeye başlayacağını duyurdu. Son olarak; hepimizin bildiği gibi Foxconn, iPhone’ları üreten, onlara montaj ile son şeklini veren tek şirket.

Bütün bu detaylar birleştiğinde, Energous’un devrim yaratması beklenen uzaktan kablosuz şarj teknolojisini dünyada ilk kullanacak şirketin Apple olduğu fikri gittikçe güçleniyor. Apple, CES 2015’te, Energous’u bir lisans anlaşmasına ikna ettiyse, iPhone 8’in uzaktan kablosuz şarj olabilme özelliğini 2015’te planlamış diyebiliriz. Dahası, tüm bu tahminler gerçek olursa, Apple bu teknolojiyi CES 2015’te görüp sahiplendiği ve teoride bu teknolojiyi lisanslayarak ona el koyduğu için, uzaktan şarj teknolojisini kullanmaya geç kaldık da diyebileceğiz.



Beklenen özelliğin şimdiden ticari uygulamaları da konuşulmaya başladı. Örneğin herkesin prize yakın masalar aradığı Starbucks’ların iPhone için kablosuz şarj kaynakları temin edeceği ve müşterilerin nereye otururlarsa otursunlar yeni nesil iPhone’larını “havadan” şarj edebilecekleri söyleniyor. Tamamen kablosuz şarj teknolojileriyle belki de çok da uzak olmayan bir gelecekte akıllı cihazlarımızı şarj etmemiz gerekmeyebilir…