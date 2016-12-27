LG G6’nın ilk çizimleri sızdı

LG’nin yeni amiral gemisi modelinin beklenenden daha erken gelebileceği yönündeki iddiaları geçtiğimiz gün sizlerle paylaşmıştık. Bu iddianın üzerinden henüz 24 saat bile geçmedi ki cihazın kendisine ait olduğu söylenen bir çizim ortaya çıktı.



Hatırlayacağınız üzere LG G5’te modüler tasarım anlayışını benimseyen LG’nin yeni cihazda bu tasarımdan vazgeçeceği iddia edilmişti. Yayınlanan çizimde LG G5’te çıkarılabilir durumda olan alt kısmın sabit olduğu görülüyor. Bu da yekpare tasarımın kullanılacağı iddiasını güçlendiriyor. Verilen ölçüler doğruysa uzunluk olarak LG G5 ile aynı boyutta olan telefonun 72,43 milimetrelik genişliğiyle 73,9 milimetrelik LG G5’ten daha dar yapıda olması dikkat çekiyor. Kamera kısmına baktığımızda ise LG G5 ile neredeyse tamamen aynı bir kamera ve parmak izi konumlandırmasının kullanıldığı görülüyor. Son olarak ses tuşlarının LG G5’tekinin aksine tek parçadan değil iki ayrı parçadan oluştuğu göze çarpıyor.