Mercedes-AMG C63 S Estate’e 801 beygirlik hiper dokunuş

Almanya merkezli Wimmer Rennsporttechnik tarafından geliştirilen projeyle birlikte Mercedes-AMG C63 S Estate Ferrari ve Lamborghini gibi hiper otomobillere kafa tutabilecek bir seviyeye yükseliyor.

Mercedes-AMG ortaklığıyla karşımıza çıkan tüm otomobillerde akla gelen ilk etmen performans değerleridir. Binekten SUV’ye AMG imzasının atıldığı tüm Mercedes modelleri asfalt üzerindeki “vahşi” savaşın birer temsilcileri olarak yollara çıkar. Tüm bu sportifliğin yanında kasa tipi gereği karşımıza ailelere de düşünen versiyonlar da yok değil elbette. Station wagon kimliğine bürünmüş bu canavarların Mercedes’teki temsilcisiyse C63 S Estate. 4.0 litrelik sekiz silindirli motoruyla 510 beygir güce ve 700 Nm tork değerine sahip olan C63 S Estate bu rakamlarıyla akıllarımıza asfaltı tırmalayan bir otomobil imajı bırakıyor. Alman performans geliştirme garajı Wimmer Rennsporttechnik‘in C63 S Estate’in üzerinde yaptığı geliştirmeyi duyduktan sonraysa akıllarda oluşacak yeni imaj biraz farklı boyuta geçebilir.

Fabrika çıkış verileriyle Wimmer Rennsporttechnik ekibine pek yeterli gelmeyen C63 S Estate’ün biTurbo destekli 4.0 litrelik sekiz silindirli motorunun üzerinde yapılan geliştirmenin ardından elde edilen değerlere baktığımızda 291 beygir güç ve 200 Nm gibi ciddi değer artışları gözümüze çarpıyor. Projenin tamamlanmasının ardından toplamdagüç vetork üretir hale gelen bu motorla birlikte aracın maksimum sürat değeriolarak karşımıza çıkıyor. 0’dan 100’e hızlanmasını yaklaşıktamamladığı ifade edilen geliştirilmiş C63 S Estate tüm bu geliştirmeler için araç sahiplerindenbir fiyat talep ediyor.