YENİ
PS4 Pro incelemesi PS4 Pro incelemesi

POPÜLER

ps4
Haber
8

PS4 Pro, PS4 Slim ve PS4 karşılaştırması

Dün tanıtılan PS4 Pro’nun ardından konsol oyuncularının kafasında tek bir soru belirdi: PS4 Pro’nun PS4’ten farkı ne? Gelin beraber bakalım.

Sony iki yeni konsoluyla oyuncuların kafasını bir hayli karıştırdı. “PS4 sahipleri PS4 Pro’ya geçiş yapmalı mı? Yeni nesile geçiş yapacak olanlar PS4 Pro, PS4 Slim ve PS4 arasında nasıl bir seçim yapmalı? PS4 Slim almaya değer mi?” gibi pek çok soru dolanırken cihazların teknik özelliklerini kağıt üzerinde karşılaştıralım dedik. PS4’e göre daha uygun fiyatı ve güncellenmiş donanımıyla PS4 Slim ve gelişmiş grafik işlemcisi, 4K oyun desteğiyle PS4 Pro bir hayli dikkat çekiyor. Ancak evinde PS4’ü olanların yeni konsolu alması gerçekten olmazsa olmaz mı, ona siz karar verin.

PS4 Pro PS4 Slim PS4
Fiyat 399 dolar  299 dolar  349 dolardan başlayan fiyatlarla
Boyutlar 295 x 327 x 55 mm 265 x 288 x 39 mm 275.1 x 305.1 x 53,1 mm
Ağırlık 3,3 kg  2,1 kg  2,8 kg
Çözünürlük
desteği		 480p, 720p, 1080i,
1080p, 4K (belirli içeriklerde), HDR		  480p, 720p, 1080i,
1080p, 4K (sadece video), HDR		  480p, 720p, 1080i,
1080p, 4K (sadece video), HDR (yakında)
CPU AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek AMD Jaguar x86-64, 8 çekirdek
GPU AMD Radeon, 4.20 TFLOP AMD Radeon, 1.84 TFLOP AMD Radeon, 1.84 TFLOP
RAM  8 GB  8 GB  8 GB
Dahili Hafıza  1 TB  500 GB / 1 TB  500 GB / 1 TB
Medya desteği  Blu-ray*, DVD Blu-ray, DVD  Blu-ray, DVD
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 b/g/n
Kablolu ağ 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000 Ethernet
Bluetooth v4.0  v4.0  v2.1
Bağlantılar USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF USB 3.0 (x2), HDMI 2.0a USB 3.0 (x2), HDMI 1.4, S/PDIF
Kumanda DualShock 4   DualShock 4 DualShock 4

*PS4 Pro’nun Ultra HD Blu-ray’lere destek vermeyeceği açıklandı.

ETİKETLER
İLGİLİ HABERLER
YORUMLAR
  • Muti

    blu-ray nasıl olmaz???

  • Burak Yüksel

    Orada bir yalnışlık var .Sunumda tüm ps4 hardcopy oyunları çalıştıracağı söylendi. Blu-ray var .

  • Anıl KARA

    Arkadaşlar dikkatli okuyun; ULTRA HD BLU-RAY yok diyo yani 4k video içeren bluray diskleri algılamaz diyo normal blurayleri destekler demek istiyo 😉

  • Kaan

    Bir şey sormak istiyorum kısacası ps4 slim ile ps4 arasında önemli bir fark yok mu yani? Ben PS4 slim almayı düşüyordum.

  • Misafir

    4k videomu vardi ps4de varsa cok iyi

  • Misafir

    Ne alaka standard ps4un tasarimini seviyosa onu alsin sizde eski kasay bosluyorsunuz hemen

  • Ruinedshadow

    ps4 slimde HDMI 1.4 var yanlış yazılmış

  • Atalay Ozcan

    İlk defa ps4 alıcam.slim mi normali mi yoksa pro mu tavsiyeniz.Amaç sadece oyun şimdilik

google-home
Haber
0
ANKET

Oyun oynarken en çok vakit geçirdiğiniz platform hangisi?

Loading ... Loading ...

EN ÇOK OKUNANLAR

EN ÇOK PAYLAŞILANLAR

nokia-6
VİDEO
0

SON YORUMLAR