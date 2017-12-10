Razer’dan oyunculara özel yüksek performanslı Wi-Fi router: Portal

Oyuncu donanımları konusunda öncü firmalardan Razer, Ignition Design Labs ile ortaklık kurarak geliştirdiği yeni Wi-Fi router modeli Portal‘ı tanıttı.



Oyuncular gecikmeleri ortadan kaldırmak adına genelde kablo internet bağlantısı tercih ediyor. Son dönemde bunun değiştiği görülürken, Razer Portal ile tüm sorunları ortadan kaldırmak istiyor. Yüksek hızda bağlantı sunması için özel olarak tasarlanan cihaz, çoklu kullanıma da imkan tanıyor. Böylece mesafesi rahatlıkla artırılabilen cihaz, çoklu MIMO desteği ve 9 anten ile birden fazla cihaza yüksek hızda internet aktarabiliyor. Bu sayede daha sorunsuz / stabil bağlantı sunabilen router, çok kanallı ZeroWait ZWDFS teknolojisi üzerine kuruluyor. Böylelikle çevredeki diğer Wi-Fi sinyallerinden etkilenmeyen router, olabilecek en yüksek performansı getiriyor. Yapılan tekli ya da çoklu kurumlarda özel akıllı telefon uygulamasından (iOS ile Android) yönetilebilen router, söylendiği kadarıyla altyapıyı güvenli tutabiliyor.

Razer Portal her oyuncuya lazım

Oyunculuğunu evinin her yerine taşımak isteyenler için harika görünen cihaz, arkasında iki adet USB, WAN ve dört adet ethernet portu taşıyor. Beyaz renkli yuvarlak tasarımıyla fark yaratan cihaz, sadece oyun değil Netflix, Twitch ile Spotify gibi servislere de stabil bağlantı getirebiliyor. Hali hazırda satışa çıkan cihaz, 150 dolar yurt dışı fiyatına sahip.