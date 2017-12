Sadece sinemagraf kullanılarak oluşturulan ilginç kısa film [İzle]

Bir dönem oldukça popüler olan ancak son kullanıcı arasında yaygınlaşmayan sinemagraf, film yapımcısı Erick Flores Garnelo tarafından çok ilginç bir kısa film projesinde kullanıldı.

Videolardan sadece belirli bölümleri hareket eden fotoğraf çıkarmak olarak özetleyebileceğimiz sinemagraf, birçok ücretsiz uygulama ile oluşturulabiliyor. Oluşturulduktan sonra GIF formatında paylaşılan bu içerikler, daha önce sanıyoruz hiç bütün bir kısa filmi oluşturmak için kullanılmamıştı. İşte bunu “You’re My Music in This Silence” isimli filmde gerçekleştiren Erick Flores Garnelo, ortaya gerçekten dikkate değer bir sonuç çıkartmış görünüyor. Yapısı gereği oldukça durağan ancak etkileyici görünen film, Canon 5D Mark III DSLR kullanılarak kayıtlanmış. Yani çekilen videolardan çıkartılan hareketli fotoğraflardan oluşturulan filmde eski Zenit Helios 58mm f/2 lens modeli kullanılmış. Çekimler düzenlenirken ise DaVinci Resolve, Adobe After Effects ve Final Cut X gibi yazılımlar görev yapmış.

Sinemagraf tekniği gerçekten yaratıcı sonuçlar sunuyor

Dediğimiz gibi fotoğraf dünyasında kendisine yer bulmayan sinemagraf, bu tarz bir kullanımda güzel bir sonuç vermiş görünüyor. Meksika Guadalajara’da çekildiği belirtiklen 3 dakika uzunluğundaki video, zamanı durdurarak içeriksel akışı devam ettirebilen ender çalışmalar arasında yer alıyor. Sözü fazla uzatmadan sizi aşağıda izleyebileceğiniz video ile baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler dileriz.

Video