Samsung Gear 360 incelemesi

İçerik üretimi ve tüketimi gelişen teknolojiyle beraber hızla değişiyor. Sanal gerçeklik cihazlarına olan erişimin artmasıyla 360 derece içerikler de popüler hale gelmiş durumda. Samsung‘un 360 derece çekimler yapan kamerası Gear 360 da rekabete ortak olmaya hazırlanıyor.



Sanal gerçeklik cihazlarının özellikle mobil alanda kolay erişimiyle 360 derece içeriklere duyulan merak da hiç olmadığı kadar arttı. Hal böyle olunca firmaların bir biri ardına 360 derece çekim yapabilen kamera çıkarmaları hem bu alana hevesli kişileri daha da heyecanlandırıyor hem de erişilebilirliği artırıyor. Bunlardan biri de Samsung. Gear serisinin bir üyesi olan Gear 360 kamerası ile 360 derece içerikler oluşturmaya izin veren Samsung’un kamerası beraberinde neler getiriyor gelin yakından bir bakalım.

Öncelikle Gear 360’ın kutu içeriğinden bahsedelim. İsmine uygun bir şekilde çember tasarımlı kutu içinde Gear 360 kamera ve mini tripod dışında oldukça kalın bir kumaştan mini taşıma çantası, şarj edebilmek için microUSB kablosu, kamerayı daha rahat tutabilmek için askı ipi, pil ve temizleme bezi çıkıyor. Taşıma çantası özellikle hoşumuza gitti çünkü Gear 360’ın lensleri korumasız bir şekilde duruyor ve özel bir çanta olmadan taşımak pek mümkün değil. Aynı şekilde temizleme bezini de sık sık kullanacağınızdan emin olabilirsiniz.