Steam’de 2016’nın en çok satan 100 oyunu

2016’nın sona ermesiyle birlikte listeler arka arkaya gelmeye devam ediyor. PC oyunculuğunun bel kemiği olan Steam, yıl içerisinde en çok sattığı oyunları açıkladı.



Listede satış rakamlarına yer verilmezken platinyum, altın, gümüş ve bronz olarak gruplandırmalara yer verildi. Platinyum kategorisi en çok satanları temsil ederken bronzda ise ilk 100’ün içerisine zor da olsa giriş yapanlar yer aldı. Kategoriler içerisinde herhangi bir numaralandırma yapılmadığından ötürü hangi oyunun diğerinden iyi sattığı konusu da aydınlanmış değil. Hayal kırıklığı yaratsa da yüksek satış rakamlarına ulaşan No Man’s Sky’ın, çıkışının üzerinden yıllar geçse de eskimeyen GTA V’in ve geçtiğimiz yıl ödüle doymayan The Witcher 3’ün üst sıralarda yer aldığı listeye buradan göz atabilirsiniz.