Xiaomi’nin yeni amiral gemisi modeli detaylandı

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan ve ayrıca dünyanın en büyük akıllı telefon geliştiricileri arasında kendisine yer bulan Xiaomi’nin merakla beklenen amiral gemisinden yeni detaylar geldi. Daha önce hakkında bazı bilgiler açığa çıkan ve görseller yayınlanan Xiaomi Mi 6 yeni detaylarla birlikte gün yüzüne çıktı.

Yayınlanan ekran görüntüsünde cihazla ilgili bazı önemli ipuçlarına erişmek mümkün oluyor. Ekran görüntüsünde dikkati ilk çeken şey cihazın Android 7.0 ön yüklü olarak gelmesi oluyor. İkinci olaraksa telefona 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunduğu görülüyor. 4 GB RAM günümüzde çoğu amiral gemisi için standart haline gelmişken 6 GB RAM’in oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde 256 GB da akıllı telefonlarda sunulan tepe nokta depolama seçeneklerinden biri. Bu da Xiaomi Mi 6’nın ne RAM ne de depolama alanı konusunda kullanıcıları yarı yolda bırakmayacağını gösteriyor.

İşlemcinin adı verilmemiş olsa da işlemcinin 2,7 Ghz saat hızında çalıştığı ve 8 çekirdekli olduğu bilgisi görülebiliyor. Xiaomi Mi 6’da Snapdragon 835 işlemci kıullanılma ihtimali bulunuyor. Fakat Qualcomm’un bu yeni nesil işlemcilerinin Samsung tarafından büyük ölçüde sipariş aldığını göz önüne bulundurursak Xiaomi Mi 6’nın Snapdragon 821 tercih etmek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz. Telefonun detaylarının önümüzdeki dönemlerde netleşmesi bekleniyor.