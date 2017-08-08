Yeni iPhone 8 sızıntısı ön paneli gözler önüne seriyor

Sızıntılarına doyamadığımız iPhone cephesinden yeni bir görsel daha geldi. Bu kez sızdırılan görsel üçüncü parti bir kılıf şirketinden.

Sızdırdığı görsellerle ünlenen Evan Blass, iPhone 8’in yeni bir görselini daha takipçileriyle paylaştı. Söz konusu görsel ise iPhone için zorlu koşullara ayak uydurabilecek kılıflar üreten Urban Armor Gear’dan geliyor. Firmanın aynı model kılıfı iPhone 6, iPhone 6 Plus ve üzeri modeller için de bulunuyor. iPhone’un gövdesini baştan aşağı saran ve darbelere karşı dayanıklı hale getiren kılıf, her ne kadar telefonun zarif tasarımına eksi yönde katkıda bulunsa da aksiyon meraklıları ve telefonunu sık düşüren kullanıcılar için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

iPhone 8 (encased) pic.twitter.com/9LpARCAML2 — Evan Blass (@evleaks) 8 Ağustos 2017



iPhone 8’e dönecek olursak, çerçevesiz tasarımı daha net bir şekilde görmek mümkün. Ön panelde tasarımı kesen herhangi bir detay olmamakla beraber elimizdeki fotoğrafın çok yetersiz olduğunu belirtmekte fayda var. Evan Blass, iPhone 8 tasarımına ilişkin yorumunu da paylaşmaktan çekinmemiş. Son görseller ışında Blass Essential Phone’un çerçevesiz tasarımı daha başarılı bir şekilde uyguladığını düşünüyor. Evan Blass her ne kadar güvenilir paylaşımlarıyla tanınsa da üçüncü parti şirketlerin telefon modellerinin internetteki render görsellerini kullanmış olma ihtimalini de gözden çıkarmamak gerek.

iPhone 8’le ilgili sızıntılar ise bitmek bilmiyor. Son olarak firmanın Touch ID’yi ekranın altına gizlemekten vazgeçip, biyometrik koruma sistemlerine geçtiği belirtilmişti. Ayrıca yeni nesil iPhone’ların kablosuz şarj desteğiyle geleceğine de kesin gözüyle bakılıyor.