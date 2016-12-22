Yeni MacBook Pro’ya MagSafe bağlantısı getiren USB-C manyetik adaptör [Video]

12 inçlik MacBook’ta ve kısa bir süre önce satışa sunulan MacBook Pro’da MagSafe bağlantının yer almaması bilgisayarlarda eleştirilen noktalar arasında yer alıyor. Bu durumun farkında olan bir üretici Kickstarter’da geliştirdiği bir adaptörle bu duruma bir çözüm getiriyor.

USB-C bağlantısı üzerinden bağlanan MagNeo isimli adaptör, 100 watta kadar şarj olanağı sağlıyor. 10 GB’a kadar veri transferine imkan sağlayan MagNeo, tüm USB-C dizüstü bilgisayarlara, tabletlere ve akıllı telefonlara destek veriyor. Thunderbolt 3 hızlarına ulaşabilen USB-C manyetik adaptörün üretime girebilmesi için 35 bin dolar fon toplaması gerekiyor. MagNeo eğer yeterli fonu toplayabilirse önümüzdeki ay 29 dolardan satışa sunulacak.

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