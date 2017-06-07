10 tonluk Rus kamyonu Kamaz ile nefes kesen “uçuş” gösterisi [Video]

Rusya’nın en önemli ağır araç üretimini yapan Kamaz’ın kamyonuna bir ralli pilotu oturursa ne olur?

Rus otomobil dünyası genel anlamda pek fazla ilgi görmese de bu dünya içerisinde sıyrılarak kendisine ün yapmış modellere rastlamak da pekala mümkün. Mercedes Unimog ile birlikte askeri ve ağır araçlar arasında kendisine yer edinen Kamaz bahsettiğimiz bu örneklerin kendi sınıfındaki temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. 16.2 litrelik sekiz silindirli bir motora sahip olan Kamaz-4326 bu ünitesiyle akıllarda hız sınırı ve sürüş dinamikleri belli olan klasik bir kamyon olarak şekillenebilir. Lakin bu videoyu izledikten sonra tüm bu düşüncelerin yerini çok farklı şeylerin alacağından fazlasıyla eminiz.



Yaklaşık 10 ton gibi bir ağırlığa sahip olan bu devasa kamyon toplamda 1.000 beygir güç üretebiliyor. 0’dan 100’e 11,5 saniyede erişebilen aracın maksimum sürat değeriyse saatte 140 km/s. Aslında bu değerlere baktığımızda bile yavaş yavaş aklımızdaki o hantal kamyon imajı biraz biraz ortadan kalkıyor. Buraya kadar standart kamyonlardan farklı olduğunu hissettiren Kamaz’ın fark yaratmasındaki en büyük sebebiyse direksiyonunun başına Dakar Rallisi şampiyonu Eduard Nikolaev‘in oturmasıyla başlıyor. Bundan sonrasındaysa bizleri 10 tonluk bir kamyonu yaklaşık 37 metre havada gördüğümüz çok özel bir video bekliyor. İlgili videoya haberin ana görseli üzerinden ulaşabilirsiniz.