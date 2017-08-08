90 kilometre menziliyle tasarım harikası elektrikli bisiklet: Ruff Cycles Ruffian

Geleneksel motosiklet tasarımıyla elektrik gücünün bir araya getirilmesiyle meydana gelen Ruffian, farklı olmak isteyen herkes için eşsiz ürünlerden bir tanesi.

Gün geçmiyor ki bir elektrikli bisikletle daha karşılaşmayalım ve yine gün geçmiyor ki karşımıza çıkan bu elektrikli bisiklet bir tasarım harikası olmasın. Popülaritesini artırdıkça motosiklet üreticilerinin yanı sıra profesyonel tasarımcıların da ilgi odağı haline gelen elektrikli bisikletler, özellikle retro kimliğe kavuşmuş şekilde karşımıza çıkınca işin keyfi bir kat daha artıyor. Bahsetmekte olduğumuz bu bileşenleri üzerinde toplayan son elektrikli bisiklet örneklerinden olan Ruffian da, geleneksel motosiklet tutkunlarının dikkatini çekmek konusunda da fazlasıysa iddialı. 2012 yılında Almanya merkezli olarak kurulan Ruff Cycles tarafından yaratılan Ruffian, elektrikli kullanımının yanında geleneksel bir bisiklet yapısını da beraberinde getiriyor.

Tasarımıyla dikkatimizi çekmeyi başaran bisikletin teknik detaylarına baktığımızda, geliştirme ekibinin elektrik motoru ayağında‘un sisteminden faydalandığını görüyoruz. Üzerinde‘lık batarya ve‘lık pedal asistanlı elektrik motorunu barındıran bu sistemle birlikte toplam ağırlığıolan Ruffian,şarj edilebilen bataryasıylamenzil vadediyor. Bisikletin maksimum sürat değeriyse bölgelerin belirlediği sınırlamalara göre değişiyor. Bu doğrultuda baktığımızda bisikletin Amerika için verilen maksimum sürat değeriiken bu değer Avrupa’daolarak değişiklik gösteriyor.

Tasarım dilinin yanı sıra gövde yapısı gereği aklımıza chopper motosikletleri getiren Ruffian’dabüyüklüğünde jantlara yer veriliyor.de güven veren bisikletin sahip olduğu üç farklı renk seçeneğine göre lastik çevresindeki değişimleri de görebiliyoruz ki bu da görünüme oldukça karakteristik bir imge katıyor. Yurt dışı başlangıç fiyatlarıolarak açıklanan Ruffian, elektrikli bisiklet deneyimini görsel doyumla tamamlamak isteyenlerin dikkatini çekebilecek bir seçenek olarak sahiplerini bekliyor.