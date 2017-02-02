Akıllı telefonlarla kontrol edilebilen dünyanın ilk akıllı turntable’ı [Video]

Fon toplama platformu Kickstarter kısa bir süre önce paylaştığımız kartondan üretilen ilk katlanabilir şipşak fotoğraf makinesinin ardından yenilikçi bir ürünü daha kullanıcılarla buluşturuyor. Müzik piyasasında şu anda Spotify ve Apple Music gibi müzik servisleri revaçta olsa da plaklara olan ilgi hiç de azımsanabilecek gibi değil. Bunun farkında olan üreticiler piyasaya sundukları turntable’lar namıdiğer pikaplarla müzik tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kickstarter üzerinden başlatılan bir proje dünyanın ilk akıllı turntable’ı olarak karşımıza çıkıyor.

LOVE Turntable isimli şirket tarafından geliştirilen Love isimli turntable minimalist tasarımı ve sunduğu yenilikçi fikirlerle tüm dikkati üstüne çekiyor. Daha önceden UP akvite bilekliklerinde de imzası bulunan ünlü endüstri ürünleri tasarımcısı Yves Behar tarafından tasarlanan turntable’ın akıllı telefonlara yüklenen uygulama veya uygulama olmadan kont edilebilen ilk kayıt oynatcısı olduğu belirtiliyor.



Bluetooth veya Wi-Fi bağlantısıyla mobil cihazlar üzerinden kontrol edilebilen turntable, kablosuz bağlantıyla haricinde 3.5 mm kulaklık girişine de destek veriyor. Cihazın çalışma prensibi ise oldukça basit. Turntable ile aynı boyutta bir plakanın üzerine plağınızı yerleştirdikten sonra Love olarak adlandırılan cihazı plağın üzerine yerleştiriyorsunuz. iOS ve Android için geliştirilen uygulamayı yüklediğinizde aynı CD’li ses sistemlerindeki uzaktan kumandalarda olduğu gibi uygulama üzerinden şarkıyı duraklatabiliyor veya bir sonraki şarkıya geçiş yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden ses seviyesini ayarlayabileceğiniz ve albüm kapağını da görüntüleyebileceğiniz belirtelim. Üretim için gerekli fon desteğini çoktan geride bırakan turntable, bu yılın ekim ayında 299 dolardan satışa sunulacak. Turntable’ı satın almayı planlıyorsanız buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

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