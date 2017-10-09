Çerçevesiz ekranlı iPhone X satışa sunulmadan gün ışığına çıktı [Video]

Önümüzdeki ayın başında dünyanın belli ülkelerinde satışa sunulmaya hazırlanan iPhone X için artık geri sayım başladı. Türkiye’de aralık ayında satışa sunulmasını beklediğimiz iPhone X, teknoloji dünyası tarafından merakla bekleniyor. Reddit forumunda yer alan bir kullanıcının paylaştığı bir videoda çalışır bir şekilde karşımıza çıkan iPhone X tüm açılarıyla görüntülenmiş durumda.

Elinde iPhone X tuttuğu görülen bir kullanıcının paylaştığı videoda telefondaki yeni hareketli duvar kağıdı görülüyor. iPhone X’te karşımıza çıkan yeni dinamik duvar kağıdının daha önceki iPhone modellerinde yer almadığını belirtelim. Bu arada altını çizmekte yarar var. Canlı duvar kağıtlarıyla dinamik duvar kağıtları aynı değil. Animasyon desteğine sahip olan dinamik duvar kağıtlarının tıpkı videodaki gösterilen kabarcıklar gibi olduğunu söyleyelim. Yeniden tasarlanan cam/paslanmaz çelik gövdesi ve güçlü performansıyla fark yaratan iPhone X, hem Apple fanlarının hem de teknoloji dünyasının beklentilerini karşılayacak yeniliklerle geliyor.



Çerçevesiz OLED ekranıyla birlikte ana ekran tuşu da kaldırılan iPhone X, Face ID verilen yüz tanıma teknolojisiyle geliyor.parmak izi sensörünün yerine Face ID adı verilen yüz tanıma sisteminin tercih edildiği iPhone X, güvenlikte yeni bir dönemi başlatıyor. Apple’ın belirttiğine göre Face ID sistemi, düşük ışıkta dahi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yüzünüzü algılayabilen Face ID, şapka veya gözlük takılması durumunda dahi kullanıcıların yüzlerini algılayabiliyor. Face ID, ön kamera, nokta projektör, kızılötesi kamera gibi özelliklerden yararlanıyor. 27 Ekim’de ön siparişe açılacak iPhone X, 3 Kasım’da dünyanın belli ülkelerinde satışa sunulacak. Uzay grisi ve gümüş renk seçeneklerinde üretilen iPhone X’in Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor. 64 GB’lık iPhone X,, 256 GB’lık iPhone X isekullanıcıların beğenisine sunulacak. iPhone X hakkındaki tüm detaylara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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