Dell’den profesyonellere özel 8K monitör

Henüz 4K televizyon ve monitörler bile yeterince yaygınlaşmış durumda değil. Bunda tabii ki fiyat faktörünün etkisi büyük. Ancak işi direkt olarak görüntüyle alakalı olan profesyoneller için yüksek çözünürlüklü monitörler gereklilik halini alıyor. Dell’in tanıttığı 8K çözünürlüğündeki monitör, profesyonel kullanıcıların hayallerini süsleyecek türden.

Full HD çözünürlüğün tam 16 katını sunan 32 inç büyüklüğündeki monitör, 60 Hz yenileme hızına ve 178 derece görüş açısına sahip. 1.07 milyar renk ve 400 nit parlaklık vadeden monitörün kontrast oranı ise 1:300:1 olarak belirtilmiş durumda. Ekran çerçevesinin oldukça dar yapıda olması ise daha iyi bir görüntü deneyimi sunulmasını sağlıyor. 4 adet USB 3.0 girişini barındıran monitörde şaşırtıcı bir şekilde USB-C veya Thunderbolt girişine yer verilmiyor. 8K çözünürlüğüyle geleceğe yönelik olarak tasarlanan monitörde bu girişlerin yer alsa daha iyi olabilirdi demekten kendimizi alamıyoruz. Son olarak çıkış tarihi netleşmeyen monitör için 5 bin doları gözden çıkarmak gerektiğini sözlerimize ekleyelim.