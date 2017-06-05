Dünyanın en çok fotoğraflanan 30 mekanı

Sony Mobile, #XperiaNewPerspectives araştırması kapsamında dünyada en çok fotoğrafı çekilen 30 mekanı açıkladı. Instagram verileri kullanılarak belirlenen dünyanın en ünlü 30 mekânı listesinin tepesinde Paris’in ikonu Eyfel Kulesi bulunurken, Londra’daki Big Ben ufak bir farkla ikinci sırada yer alıyor.

Burj Khalifa ise Roma’da bulunan Kolezyum’u geride bırakması ile dikkat çekiyor. Rapor, artık birbirinin aynısı Instagram postlarından sıkıldığımızı ve ilgi çekici mekan fotoğraflarını görmek istediğimizi gösteriyor. Dünya’nın yedi harikasından biri olan Machu Picchu’da çekilen fotoğrafların yüzde 85’inin tamamen aynı noktalardan çekildiği için, Instagram’da birbirinin aynısı yaklaşık yarım milyon fotoğraf bulunuyor. Seyahat edenlerin yüzde 55’i ziyaret edecekleri yerleri belirlerken fotoğraf fırsatlarını göz önünde bulunduruyor. Yüzde 45’lik bir kesim ise bir sonraki tatil yerini Instagram’da yapılan paylaşımlara göre seçiyor. Araştırma, listede yer alan 30 mekanın yarısından fazlasının belirli üç açıdan fotoğraflandığını da ortaya koyuyor. Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 47’si çekilen fotoğraflarda aynı üç açıyı görmekten sıkıldıklarını, yüzde 52’lik bir kesim ise daha önce görmedikleri ve ilgi çekici mekan fotoğraflarını beğenme şanslarının daha yüksek olduğunu açıklıyor.

Ödüllü gezi fotoğrafçısı Lluis Salvado, bu yaz yeni bir perspektifle fotoğraflar çekebilmeniz için püf noktaları paylaştı:

1. Renkler ve parlaklıklarla oynayın. Akıllı kamera oynamaları ile bir görüntünün ne kadar değişebileceğine inanamayacaksınız.

2. Eğer orijinal bir fotoğraf yakalamakta zorluk çekiyorsanız, yansımalı yüzeylerle oynayın. İkonik bir yapı, biraz su ile büyük bir değişim geçirebilir.

3. Sadece ikonik binalara değil, etrafınızdaki mimari güzelliklere de dikkat edin. Mimarı yapılarda artistik nitelikler bulunabilir.

4. Yeni bir perspektif deneyin ve fotoğrafladığınız cismin alt veya üst kısmından fotoğraflar çekin. Yeni kompozisyonlar denemekten korkmayın.

5. İnsanları ve onların siluetlerini kullanarak, fotoğrafa bir yer ve zaman hissi kazandırın. Optik illüzyonlar ile oynayın.

Dünyanın en çok fotoğraflanan 30 mekanına haberin devamından ulaşabilirsiniz.

