DxOMark, Xiaomi Mi Note 3 kamera performansı sonuçlarını açıkladı

Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden birisini haline gelen Xiaomi‘nin yeni akıllı telefonlarından Mi Note 3, DxOMark‘ın zorlu testlerine sokuldu. Ortaya çıkan sonuç ise şaşırtıcı derecede iyi.



Fiyat performans oranı yüksek Android akıllı telefonlar üretmeyi uzmanlık alanı haline getiren Xiaomi, Mi Note 3’le de bunu bozmamış görünüyor. Arkasında her biri 12 megapiksel çözünürlük sunan çift kamera yer alan cihaz, ana kamerada 27 mm F1/9 lens, ikinci kamerada ise 52 mm F2.6 lens kullanıyor. İkincil kamerasıyla 2 kat optik yayınlaştırma getiren cihaz, optik görüntü sabitleme teknolojisini ise ana kameraya özel bırakıyor. Çift renkli flaşıyla gece çekimlerini daha güzel hale getiren telefon, portre modunu da beraberinde getiriyor. Artık hemen her telefonda yer alan bu mod, arkası bulanık (Bokeh) fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyor.



Önünde ise 16 megapiksel çözünürlükte bir özçekim kamerası bulunan telefon, DxOMark tarafından da oldukça beğenilmiş görünüyor. Yapılan detaylı testlerde ortalama 90 puan alan (Fotoğraf 94, video 82) telefon, söylendiği kadarıyla çok iyi detay veriyor. Hareketli sahnelerdeki dokularda sorun yaşamasına rağmen sabit çekimlerde performansı beğenilen Xiaomi Mi Note 3, çok hızlı otomatik netleme sunuyor. Orta seviye fiyatında amiral gemisi kadar kamera performansı verebildiği belirtilen Android telefon, belirtildiği üzere Mi 5 ve Mi 5S Plus üzerine ciddi artış getiriyor. Sınıfına göre üst düzey”bokeh” oluşturabilen cihaz, bütçesini düşünen mobil fotoğraf tutkunları için harika bir seçenek oluşturuyor.

DxOMark sonucuyla göz dolduran Xiaomi Mi Note 3’ün diğer detayları

Sadece kenarlardan çerçevesiz olmasıyla biraz çağın gerisinde kalan Mi Note 3, 5,5 inç boyutunda Full HD ekran üzerine kuruluyor. 4K çözünürlükte saniyede 30 kare, 720P çözünürlükte ise saniyede 120 kare video çekebilen cihaz, gücünü Snapdragon 660 işlemciden alıyor. 6 GB RAM ile desteklenen ve 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği bulunan telefon, Quick Charge 3.0 teknolojisiyle 3,500 mAh kapasiteli bataryasını hızlı şarj edebiliyor. Türkiye’de 2.100 TL civarında satılan telefonun yurt dışı başlangıç fiyatı ise 320 euro seviyesinde seyrediyor.

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