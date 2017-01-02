Evin salonuna giren Model X, Tesla’yı mahkemelik etti

Filmlerde otomobille evin içine dalma sahnelerine alışığız ancak bu durumun gerçekte yaşanması pek normal değil. Bu olayı gerçekten yaşayan ve Model X’ini istemeden de olsa evin salonuna “park eden” talihsiz adam Ji Chang Son, Tesla’ya dava açtı.

Davacının belirttiğine göre Model X ile yavaş bir şekilde evin garajına giriş yaparken araç kendi kendine gazı kökledi ve evin duvarına çarptı. Salonun duvarında büyük hasar meydana gelirken duvardan geçen borular da zarar gördü. Sürücü ve yanındaki yolcu ise yaralandı. Bunun üzerine Ji Chang Son, otomobilde bir hata olduğu gerekçesiyle Tesla’ya dava açtı. Tesla yaptığı araştırma neticesinde otomobilde herhangi bir hata olmadığı ve sürücünün gaz pedalına sonuna kadar bastığını belirtti. Tesla kendine göre haklı olsa da davanın sonucu ilerleyen günlerde belli olacak.