Evinizin yeni üyesi, arkadaş canlısı robot: Kuri [Video]

Evimizde bizlere eşlik edebilecek robotlara bir yenisi daha ekleniyor. Mayfield Robotics tarafından geliştirilen bu sevimli robot Kuri ismiyle anılıyor.



Sahip olduğumuz tüm cihazlar ile evdeki eşyalarımız giderek akıllı bir hal alırken robotlar da yavaş yavaş evlerimizdeki yerini almaya başladı. Kısa bir süre önce Asus’un sevimli robotu Zenbo keyifli bir performansla karşımıza çıkmıştı. Şimdi de Bosch’un girişimlerinden Mayfield Robotics yeni projesi Kuri’yi tanıtıyor.

Yaklaşıkbu tatlı robot evinizi daha akıllı hale getirmeyi ve hayatınızı kolaylaştırmayı vadediyor. Programlanması oldukça kolay olanaynı zamandaçekim yapabilen bir kameraya sahip. Böylece evinizin devamlı gözetim altında olmasına olanak sağlıyor. Kişilik sahibi olan Kuri, sorulara “insani” cevaplar veriyor. İsterseniz müzik çalıyor veya kitap okuyarak sizi takip ediyor.sayesinde evdeki diğer akıllı cihazlarla da iletişim kuruyor.

Ailenin tüm üyelerini ayrı ayrı tanıyan Kuri aynı zamanda evdeki eşya ve merdivenlere takılmıyor. Şarjı bitmeye yaklaştığında belirlenen alana geri dönüyor. Mayfield‘ın bu sevimli robotu yıl sonunda satışa sunması bekleniyor. Şimdilik 100 dolarlık ödeme ile ön sipariş yapılabiliyor. Kuri’ye sahip olmak içinse 699 doları gözden çıkarmak gerekiyor.