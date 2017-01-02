Final Fantasy’den Ariana Grande sürprizi geliyor

Son zamanların büyük ilgi gören isimlerden Ariana Grande şimdi de Final Fantasy‘nin mobil oyununda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene Final Fantasy: Brave Exvius geçtiğimiz sene iOS ve Android cihazlar için kullanıma sunulmuştu. Şimdi Grande’nin bu mobil oyunda yer alacağı ortaya çıktı. Bu heyecan uyandıran haberi Ariana Grande kendi Instragram hesabı üzerinden paylaştı. Konuyla ilgili olarak da “Hayatım boyunca dahil olduğum en şirin şey. O kadar heyecanlıyım ki yerimde duramıyorum.” sözlerini sarf etti.

Şimdilik sevilen ismin ne zaman ya da ne şekilde oyuna dahil edileceği bilinmiyor. Ancak Grande’nin paylaştığı videoya bakılırsa onu Dangerous Woman albümünün imajı olan siyah tavşan kulaklarıyla göreceğiz. Final Fantasy: Brave Exvius‘daki bu sürprize dair merak edilen detayların gelecek günlerde ortaya çıkması bekleniyor.